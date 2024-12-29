عصام عبدالله يهدي قميص بطل آسيا لمبارك البشارة

قدم عصام عبدالله مشرف فريق الكرة بنادي العين، قميص الفريق الذي يحمل شعار أبطال آسيا، هدية خاصة لمبارك سعود البشارة، تقديراً لمبادراته ودعمه للرياضة، وكان البشارة فتح داره العامرة الواقعة بمنطقة أبو الحصانية في العاصمة الكويتية، لاستضافة بعثة منتخب الإمارات، ووفود «خليجي زين 26»، وظلت الدار منذ افتتاح النسخة الحالية، قبلة لأهل الرياضة على مدار اليوم، مع استمرارها حتى الختام 3 يناير المقبل، واستقبلت أسماء وشخصيات رياضية، مثل محمد عبدالله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وعصام عبدالله مشرف العين، ومهدي علي المدرب الأسبق لمنتخب الإمارات، وغيرهم من الشخصيات الرياضية الخليجية.