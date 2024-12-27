خليجي 26.. السعودية تواجه العراق في مواجهة الحسم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى بطولة خليجي 26، حيث يلتقي المنتخبان السعودي والعراقي في مواجهة قوية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، في ظل الصراع المشتعل على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

تاريخ المواجهات.. تفوق عراقي وسعي سعودي

يتمتع المنتخب العراقي بسجل إيجابي في مواجهاته الأخيرة مع المنتخب السعودي، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في آخر ثلاث مواجهات، محققًا الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة، كما أن العراق تفوق على السعودية في آخر مباراتين جمعتهما في بطولة كأس الخليج العربي.

في المقابل، يسعى الأخضر السعودي إلى كسر سلسلة النتائج السلبية أمام العراق، وتحقيق الفوز الذي يضمن له التأهل إلى نصف النهائي، ويمتلك المنتخب السعودي تاريخًا كبيرًا في البطولة، حيث تأهل إلى هذا الدور 17 مرة من قبل، ويأمل أن تكون خليجي 26 هي المحطة الثامنة عشرة.

مواجهة المدربين.. رينارد ضد كاساس

المباراة ستكون الثانية بين المدربين هيرفي رينارد، المدير الفني للسعودية، وخيسوس كاساس، مدرب العراق، اللقاء الأول كان في خليجي 25، وشهد تفوق كاساس وفوز العراق بهدفين دون رد، رينارد يدخل هذه المباراة تحت ضغط تحقيق الفوز لتجنب الإقصاء المبكر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدًا السبت 28 ديسمبر 2024، في تمام السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

تشكيل الفريقين المتوقع

(العراق)

حراسة المرمى: جلال حسن هاشم

الدفاع: مصطفى سعدون، زيد تحسين، ريبين غريب سولاقا، أحمد حسن مكنزي

الوسط الدفاعي: أمجد عطوان، زيدان إقبال

الوسط الهجومي: إبراهيم بايش، أحمد ياسين، علي جاسم

الهجوم: أيمن حسين

(السعودية)

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، علي البليهي، نواف بوشل

الوسط: عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، محمد كنو، عبدالإله هوساوي، ناصر الدوسري

الهجوم: عبد الله رديف

ترتيب المجموعة الثانية قبل المباراة

1. البحرين: 6 نقاط

2. السعودية: 3 نقاط

3. العراق: 3 نقاط

4. اليمن: 0 نقاط

فرص التأهل

يمتلك المنتخب السعودي فرصتين للتأهل؛ الفوز أو التعادل، مستفيداً من أفضليته في فارق الأهداف، فقد سجل الأخضر 5 أهداف واستقبل مثلها، ليحافظ على فارق أهداف متعادل، على الجانب الآخر، يعاني المنتخب العراقي من فارق أهداف سلبي (-3)، بعدما سجل هدفاً واحداً واستقبلت شباكه 4 أهداف، هذا الوضع يجعل أسود الرافدين بحاجة إلى الفوز في لقاء اليوم لضمان حجز بطاقة التأهل.

تحدد لوائح البطولة أن التأهل يُحسم بناءً على النقاط، ثم فارق الأهداف، وفي حال التساوي يتم النظر إلى عدد الأهداف المسجلة، هذه القواعد تمنح السعودية الأفضلية، لكن المباراة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.

الترقب سيد الموقف

المباراة ليست مجرد لقاء رياضي، بل صراع تاريخي يحمل في طياته الكثير من التحديات والأهداف، مع هذه المعطيات، ينتظر الجمهور مواجهة مثيرة قد تكون الأكثر حسمًا في خليجي 26.