4 أسباب وراء خسارة منتخبنا لقاء الكويت

بعد خسارته أمام المنتخب الكويتي، وتجمد رصيده عند نقطة واحدة، لا تزال الفرصة مواتية للأبيض الإماراتي للحصول على مقعد في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي زين 26»، إذ يتعين عليه الفوز في المباراة الأخيرة أمام المنتخب العماني غداً الجمعة وانتظار ما تسفر عنه الأحداث بعد مباراة قطر والكويت ليتأهل إما بالنقاط في المواجهات المباشرة، أو فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، أو إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة، أو اللعب النظيف، أو القرعة لكسر التعادل وفيما يلي 4 أسباب للخسارة.

غياب «الأنياب»

لعب منتخب الإمارات بلا أنياب هجومية تقريباً، وظهرت عدم الكثافة الهجومية في مناسبات عدة خلال المباراة، إذ أضاع اللاعبون فرصاً بالجملة لو تم ترجمة البعض منها لخرج الأبيض فائزاً بنتيجة كبيرة.

«كوارث» الدفاع

وقع اللاعبون في أخطاء كارثية بخط الدفاع، وكان الخطأ الأول مشتركاً بين لاعب خط الوسط عبدالله حمد، والمدافع خليفة الحمادي، ونتج عنه هدف التعادل، وتكرر الخطأ من نفس اللاعب خليفة الحمادي لتسجل الكويت هدف الفوز.

أخطاء التحكيم

كانت للأخطاء التحكيمية آثارها الواضحة في نتيجة المباراة، إذ تحامل الحكم الموريتاني في مناسبات عدة على منتخب الإمارات فلم يحتسب ركلة جزاء كايو كانيدو، وقام بطرد المدافع كوامي في واقعة عادية.

دون المستوى

السبب الرابع عدم ظهور بعض لاعبي المنتخب بالمستوى المأمول مثل فابيو ليما، ويحيى الغساني الأمر الذي حجم كثيراً من تحركاتهما وقلل من فاعليتهما الهجومية.