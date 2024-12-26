اتحاد الكرة يعبر عن استيائه من أخطاء التحكيم

أصدر اتحاد الكرة بياناً مساء أمس، عبّر من خلاله عن احتجاجه على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي، بقيادة الحكم الموريتاني الدولي دحان بايدا، والتي انتهت بخسارة منتخبنا 1 - 2، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الخليج «خليجي 26»، والمقامة في الكويت حتى 3 يناير الجاري.

وجاء في البيان: «عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي رافقت لقاء المنتخبين الشقيقين الإماراتي والكويتي في (خليجي زين 26)، والتي أثرت في نتيجة المباراة، وعبر اتحاد الكرة عن انزعاجه من تلك الأخطاء، مؤكداً أن الإنذار الثاني الذي حصل عليه اللاعب كوامي غير صحيح، وبالتالي فإن طرده غير صحيح أيضاً، فضلاً عن تدخلات (فار)، غير السليمة، والتي تفتقد إلى الإنصاف».

وأضاف اتحاد الكرة في البيان: «طالب الاتحاد من خلال الخطاب الذي أرسله للاتحاد الخليجي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البطولة ومصالح المنتخبات المشاركة من الأخطاء التحكيمية، مشيراً إلى أن تكرارها في مبارياته سيؤثر سلباً في البطولة وسمعتها، ودعا اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى إعطاء التحكيم أولوية في كأس الخليج العربي التي تحظى باهتمام المنتخبات المشاركة فيها، مؤكداً على ضرورة اختيار حكام مؤهلين لإدارة المباريات».