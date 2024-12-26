التاريخ يؤكد: 4 نقاط تكفي «الأبيض» للتأهل

يؤكد تاريخ البطولة أن منتخبنا الوطني، مازال يمتلك فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، قبل خوض مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات غداً أمام عمان، حال نجح في تحقيق الفوز ووصل إلى النقطة الرابعة، حيث يمتلك «الأبيض» نقطة واحدة نالها بالتعادل أمام قطر في الجولة الأولى فيما خسر أمام الكويت. وبالعودة إلى تاريخ المنافسة التي بدأت بنظام المجموعات خلال 10 نسخ سابقة بداية من نسخ 2004، فإن 5 منتخبات نجحت في العبور إلى نصف النهائي برصيد 4 نقاط، ونجحت البحرين في الصعود برصيد 4 نقاط في نسخة 2007، التي أحرز لقبها منتخبنا للمرة الأولى، وكررت البحرين إنجازها في 2013 ونالت بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وكان النجاح الأكبر لمنتخب قطر في كأس الخليج 2014 عندما فاجأ الجميع بنيله لقب البطولة التي أقيمت بالرياض بعد أن صعد برصيد 3 نقاط فقط نالها بثلاثة تعادلات ولكنه عانق لقب البطولة. وفي نسخة 2019 نجح منتخب البحرين في التتويج باللقب بعد أن تأهل ثانياً عن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، عندما حقق نتائج مماثلة لمنتخبنا الوطني في الجولتين الأولى والثانية، حيث تعادل أمام عمان، وخسر أمام السعودية، وفاز في الثالثة على الكويت وصعد إلى نصف النهائي.

كما شهدت النسخة السابقة في 2023 نجاح المنتخب القطري في نيل بطاقة التأهل الثانية برصيد 4 نقاط.