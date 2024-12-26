خبراء: منتخب الإمارات قادر على التأهل شرط عودة الروح

أكد عدد من خبراء الكرة الإماراتية أن حظوظ تأهل منتخبنا الوطني «الأبيض» للمربع الذهبي لـ«خليجي 26» بالكويت، ما زالت قائمة على الرغم من خسارة المباراة الأخيرة أمام منتخب الكويت في الدقائق الأخيرة، أول من أمس، شرط استعادة الروح التي ظهرت في لقائي قيرغيستان وقطر في تصفيات المونديال، والتي قدم فيها المنتخب الأداء الأفضل له حتى الآن، منتخبنا قادر على التأهل من أجل إسعاد الجماهير.

ويرى المحلل الفني خليفة باروت، أن سبب خسارة منتخبنا الوطني أمام منتخب الكويت في ثاني مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 26»، لا تقتصر فقط على الأخطاء الدفاعية وهي ليست السبب الرئيس، بل كان هناك أيضاً إهدار الكم الهائل من الفرص التي تهيأت للمنتخب خلال اللقاء، لكنه لم يسجل منها وهذه أخطاء في الهجوم وانعدام للحلول في منطقة عمليات المنافس.

واستغرب باروت عدم إشراك يحيي نادر منذ بداية المباراة، وقال: إنه لا يفهم لماذا لم يبدأ المدرب بهذا اللاعب فهو أفضل لاعب موجود يستخلص الكرة ويمررها بطريقة مثالية ولم يكن المدرب في حاجة للبداية باللاعب عبدالله حمد، وعبر عن تمنياته بأن يتجاوز المنتخب عثرة المباراة الثانية ويظهر بصورة أفضل ليحقق النتيجة المأمولة في المباراة الأخيرة أمام المنتخب العماني.

من جهته، دعا أحمد سعيد الناقد الرياضي والمحلل الفني، إلى أهمية التركيز على تأهل منتخبنا الوطني إلى المرحلة الثانية في بطولة كأس الخليج المقامة حالياً بالكويت وعدم الانشغال بأمور أخرى، باعتبار أن «الأبيض» ما زال يمتلك فرصة التأهل عبر مباراته المصيرية والمهمة أمام منتخب عمان غداً في الجولة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات، ذاكراً أن الجميع يجب أن يقف خلف المنتخب ويدعمه ويضع تركيزه بالكامل على نيل بطاقة التأهل لأنها الأهم في الوقت الحالي من المواضيع الأخرى.

ودافع عن خليفة الحمادي مدافع منتخبنا الوطني، الذي تعرض للانتقادات على خلفية المستوى الذي قدمه في مباراة الكويت، والتي خسرها الأبيض 1 - 2، وقال إن الحمادي لاعب دولي ومدافع من الطراز العالي صنعته ملاعب الإمارات التي صال وجال فيها، معرباً عن ثقته في إمكانياته الفنية وقدرته مجدداً على العودة إلى التألق وتقديم مستويات جيدة مع «الأبيض».

حسابات

أكد الكابتن سالم جوهر قائد فريق العين والمنتخب الوطني السابق، أن حسابات تأهل المنتخب من الدور الأول في دورة كأس الخليج الحالية ربما يراها البعض صعبة بعد الخسارة الأخيرة من الكويت، ولكن من وجهة نظره إن المنتخب يملك مقومات الفوز في المباراة المقبلة أمام منتخب عمان وتحقيق التأهل رغم قوة المنتخب العماني الذي يراه أفضل منتخبات المجموعة، وقال جوهر إن منتخبنا الوطني يملك أدوات الفوز بشروط فنية، هذه الشروط تكمن في التعامل الجيد للمدرب مع المباراة مثل ثبات التشكيلة واختيار رأس حربة مناسب ومعالجة الملاحظات في خط الوسط باختيار توليفة مناسبة، وأشار جوهر إلى أن الخيار أصبح واحداً بالنسبة لمنتخبنا ومنتخب قطر وهو الفوز فقط في الجولة الثالثة وبالتالي لا مجال غير تقليل الأخطاء السابقة والعمل على تلافيها تماماً من خلال اختيارات المدرب للتشكيلة المناسبة وتحديد الأدوار التي تتوافق مع إمكانيات بعض اللاعبين، زيادة على وجود توجيهات مؤثرة من قائد المنتخب داخل الملعب لتلافي بعض الأخطاء المتكررة.