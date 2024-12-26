دار مبارك البشارة.. ملتقى الرياضيين وتجمع الأحباب

في مبادرة مفعمة بالكرم والجود، ووجدت الاستحسان والثناء، استضاف مبارك سعود البشارة، بداره العامرة الواقعة بمنطقة أبو الحصانية في العاصمة الكويتية بعثة المنتخب الإماراتي لكرة القدم ووفود «خليجي زين 26»، ومنذ افتتاح البطولة ظلت داره العامرة قبلة لأهل الرياضة على مدار اليوم مع استمرارها حتى ختام المحفل الخليجي، وخلال الأيام السابقة استقبلت الدار بكرم فياض كبار الشخصيات الرياضية والوفود وجماهير المنتخبات الخليجية وسط أجواء ساحرة مطلة على الخليج العربي، وأصبحت ملتقى للرياضيين المشاركين في البطولة الخليجية.