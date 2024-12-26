خالد عبيد لـ «البيان»: باولو بينتو لم يستثمر قدرات «الأبيض» بالشكل المطلوب

أكد خالد عبيد، المحلل الفني لكرة القدم أن منتخبنا الوطني وضع نفسه في موقف صعب، وأن حظوظ الـتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 26» أصبحت أكثر تعقيداً بعد الخسارة من الكويت بهدفين مقابل هدف واحد، أول من أمس، مشيراً إلى أن نتائج «الأبيض» جاءت مغايرة للتوقعات ومفاجئة للشارع الرياضي قياساً على القدرات والإمكانات التي يملكها المدرب البرتغالي باولو بينتو بين يديه، لكنه لم يحسن استثمارها بالشكل المطلوب، وقال عبيد: الحسابات معقدة بحكم أن الأبيض مطالب بالفوز بفارق هدفين في المباراة المقبلة لضمان التأهل، وهي مهمة صعبة في ظل حالة الانتشاء التي يمر بها المنتخب العماني، ولكن المهمة ليست مستحيلة.

وبنهاية الجولة الثانية لم يضمن بعد أي منتخب التأهل إلى نصف النهائي من المجموعة الأولى التي ينتمي إليها منتخبنا، حيث تتصدر عمان والكويت ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخبنا وقطر في الترتيب الثالث والرابع بنقطة واحدة.

وأعرب عبيد عن استغرابه للأداء الذي ظهر عليه منتخبنا أمام الكويت قائلاً: باستثناء أول 10 دقائق، لم يقدم الأبيض مستوى يليق بسمعته باقي فترات المباراة، وللأسف لم ننجح في التغلب على منتخب كان سلاحه الوحيد الروح القتالية.

وأوضح عبيد أن أبرز الصعوبات التي يعاني منها «الأبيض» هي عدم ثبات التشكيلة، مشيراً إلى أن تغيير بين 4 و5 لاعبين يؤدي إلى فقدان التوازن، وأضاف: خسرنا نقاطاً مهمة في تصفيات كأس العالم بسبب التغييرات، العديدة التي كان يجريها المدرب بينتو على التشكيلة الأساسية، الاستقرار عامل مهم، لكن التغيير بين 4 و5 لاعبين أمر غير مقبول، ليس هناك مبرر لذلك، حتى التوليفة نفسها لم تكن مناسبة، وتغيير مراكز بعض اللاعبين لم يكن قراراً فنياً صائباً من المدرب، خاصة بالنسبة للاعب حارب عبد الله الذي لعب في مركز الظهير ما أدى إلى خسارتنا لجهوده في الهجوم.

ورفض عبيد تحميل مسؤولية الخسارة إلى الأخطاء الفردية، موضحاً أن الأخطاء واردة في كرة القدم، ولكن ما أدى إلى وقوع هذه الأخطاء بشكل متكرر هي الطريقة التي لعب بها المدرب، والتي تسببت في إرهاق بعض اللاعبين مثل ليما الذي اضطر في كثير من الأحيان للعودة إلى الخلف لاستلام الكرة والتدرج بها إلى الهجوم، وشدد على أهمية كأس الخليج بالنسبة لمنتخبنا من أجل بناء هويته والإعداد الجيد قبل استئناف تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن «الأبيض» لم يستفد من مكتسبات فوزه على قطر وقيرغيزستان، وكان على المدرب الحفاظ على نواة التشكيلة الأساسية، وقال: وداع «خليجي 26» من الدور الأول سيكون له تأثير سلبي من الصعب علاجه في وقت قصير.