أحمد اليوسف: توقيت البطولة مثالي وتجديد دماء «الأزرق» هدفنا

أشاد الشيخ أحمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الكويتي، بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل جميع القائمين على تنظيم كأس «خليجي زين 26» في الكويت، وقال: أجواء البطولة جذبت الأنظار لحرص اللجنة المنظمة على تذليل كافة الصعوبات، وخلق أجواء رياضية واجتماعية مثالية، سواء للوفود الرسمية المشاركة أو الجماهير الزائرة للكويت.

وأكد الشيخ أحمد اليوسف أن توقيت إقامة الكأس جاء مثالياً للجميع، وشهد حرص جميع المنتخبات على المشاركة بأفضل تشكيلة ممكنة؛ لتقديم أفضل ما لديها والمنافسة على الكأس الغالية، وحول منتخب الكويت قال: حاولنا استبدال المدافع حسن حمدان بلاعب آخر بعد خروجه من قائمة «الأزرق» بداعي الإصابة، إلا أن لوائح البطولة لم تمكنا من ذلك، حيث تنص على أن عملية الاستبدال تنتهي مع انطلاق أول مباراة لأي منتخب مشارك.

وبشأن خطط «الأزرق» في مرحلة ما بعد البطولة، أكد أن التركيز سيكون على تجديد الدماء والدفع باللاعبين الشباب لمواصلة المسيرة في المستقبل، مبدياً إعجابه بالحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده الكويت من مختلف الدول المشاركة، إضافة إلى الأجواء الأخوية والودية بين الجميع، وهذا الأمر يؤكد أهمية بطولات الخليج في تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين شعوب الخليج العربي.