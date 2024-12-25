عبدالرحمن المطيري: «ديوان الخليج» منصة مهمة للتواصل

أكد عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26»، أن ملتقى ديوان الخليج شكل منصة مهمة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين الشباب الخليجي بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك، جاء ذلك في ختام فعاليات الملتقى الذي استمر أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً، وتقديمهم تجاربهم المميزة من خلال حلقات نقاشية وورش عمل وعروض تقديمية، ما يثبت أن الحوار وتبادل الأفكار يمكن أن يكونا أساساً لبناء مستقبل أفضل لشبابنا وأوطاننا.

وأوضح المطيري أن وجود الأشقاء لمشاركة الكويت نجاحها في تنظيم «خليجي زين 26» مثل مصدر اعتزاز كبير، وهو تأكيد على قوة الروابط التي تجمع شعوبنا الخليجية، كما أن هذه التجربة الناجحة تشجع على مواصلة تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تجمع الشباب الخليجي على المحبة والإخاء والتعاون، وتسهم في تمكينهم وتنميتهم، من خلال الأنشطة المميزة التي تضمنها الملتقى، والجهود المخلصة للشباب الكويتي من «ديوان هارفارد» القائمين على الملتقى، التي تعد ركيزة أساسية لإنجاح أي عمل وطني، بمشاركة متميزة لجميع الجهات والهيئات التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الكبير.

يذكر أن «ديوان الخليج» تضم قاعات لورش العمل والندوات الملتقى ومعرضاً للرسم وديوان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودار الآثار الإسلامية، كما شهد الملتقى تقديم العروض الرياضية، من ضمنها عرض رياضي متميز قدمه لاعبون من وربة لأصحاب الهمم.