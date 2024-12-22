الألعاب الإلكترونية قفزة عملاقة في 3 عقود

بدأت الألعاب الإلكترونية الازدهار في العالم منذ منتصف التسعينات، ووفقاً لإحصائيات متخصصة ارتفع عدد اللاعبين، الذين يطلق عليهم «الرياضيون السيبرانيون»، من 100 مليون في عام 1995 إلى 2.36 مليار في عام 2018 ثم إلى نحو 3.18 مليارات لاعب في عام 2022 قبل أن يصل عدد المستخدمين إلى 3.38 مليارات في 2023.

حيث تحولت هذه الألعاب من مجرد هواية إلى واحدة من أكبر أسواق صناعة الترفيه والرياضة، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاع عدد المستخدمين بشكل سريع خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل انتشار ثقافة هذه الألعاب في مختلف أنحاء العالم، كما تشير التقديرات إلى احتمالية تجاوز القيمة السوقية لها 268 مليار دولار بحلول عام 2025 لتصل إلى 340 مليار دولار في 2027.



