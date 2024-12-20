«دبي الرياضية».. برامج نوعية وتغطية استثنائية لـ «خليجي 26»

أعلنت قناة «دبي الرياضية» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن انتهاء كافة الاستعدادات لتغطية فعاليات بطولة كأس الخليج العربي لمنتخبات كرة القدم «خليجي 26»، التي ستنطلق في 21 ديسمبر الجاري، في دولة الكويت، بمشاركة منتخبات الإمارات العربية المتحدة، والكويت (المضيف)، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن، ويأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة دبي للإعلام على متابعة وتغطية جميع المباريات والبطولات الرياضية المحلية والخليجية والعالمية، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

ومع إعلان اللجنة المنظمة عن استكمال جاهزية الملاعب في دولة الكويت لاستضافة منافسات البطولة التي ترفع شعار «المستقبل خليجي»، كشفت قناة «دبي الرياضية» عن إعداد مجموعة من البرامج النوعية، التي سيتم من خلالها نقل وقائع البطولة التي تستمر حتى 3 يناير 2025.

كما أعلنت المؤسسة عن انضمام المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف، إلى أسرتها، للتعليق على أهم المباريات التي ستشهدها البطولة، إلى جانب عبد الله السعدي، وأحمد الشحي، وراشد عبد الرحمن، ما يضيف بعداً مميزاً للتغطية الصوتية التي ستقدمها القناة، إلى جانب الاستعانة بنخبة من المحللين ونجوم الكرة الخليجية والعربية، من بينهم محمد حمادة، ونجم الكرة الكويتية السابق بدر حجي، ونجم الكرة العراقية الأسبق هوار ملا محمد، وسلطان راشد، وإسماعيل راشد، وعلي خميس، وطارق علي، ويوسف عزير، ونور الدين العبيدي، وماجد الفلاسي، لتحليل المباريات، وتقديم رؤى احترافية حول الأداء الفني والفرق المشاركة.

وستتضمن الدورة البرامجية الخاصة ببطولة كأس الخليج، برنامج «هيدو 26»، الذي سيُبث مباشرة من دبي، وسيتولى تقديمه كل من عبد العزيز محمد، وإيمان الأميري، وأحمد العلي، ويارا إسماعيل، وسيركز البرنامج على تقديم سلسلة من التقارير النوعية.

والتغطيات للمؤتمرات الصحافية، واللقاءات المباشرة من الكويت والإمارات، وسيتولى تقديمها كل من محمد مبارك وأحمد الشحي ومحمد السعدي، وسيعرض البرنامج خلال أيام المباريات، بدءاً من الساعة 15:00 وحتى 17:00 بتوقيت الإمارات، فيما سيطل على متابعي القناة خلال أيام الراحة في تمام الساعة 22:00، وحتى منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ويُعد برنامج «الملعب 26»، استوديو تحليلياً مباشراً، سيقدم تغطية متعمقة لجميع مباريات البطولة، بالإضافة إلى فقرة لتحليل أبرز القرارات التي ستشهدها البطولة، وسيشارك في تقديمه كل من مشعل القحطاني، وعبد العزيز المختار.

وسيشهد استضافة نخبة من المحللين الرياضيين البارزين، فيما سيتولى كل من حسن حبيب، ومحمد الجاسم، وراشد النجار، ويوسف إبراهيم، وعبد العزيز محمد، نقل أجواء البطولة من الكويت، عبر تقاريرهم الحية، وسيعرض البرنامج خلال أيام المباريات في تمام الساعة 17:30، ويستمر حتى منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

وسيتولى برنامج «الجماهير 26»، الذي يقدمه حسن حبيب، رصد ردود أفعال الجماهير أثناء المباريات، وذلك عبر مجموعة تقارير يعدها كل من حسين البلوشي وهشام دحام.

كما ستشهد فقرات البرنامج مجموعة من الزيارات إلى مشاهير الفن والديوانيات والأماكن العامة في الكويت، لنقل أجواء البطولة منها، بينما سيسلط برنامج «لقاء خاص»، الضوء على لقاءات حصرية مع رؤساء الاتحادات والمسؤولين، وهو أيضاً من تقديم حسن حبيب ومحمد الجاسم.

بينما سيقدم محمد حمادة برنامج «ديباجة»، الذي يعرض مقالات تلفزيونية، تتناول أبرز أحداث دورات الخليج، كما سيتولى الإعلامي القدير محمد الجوكر، تقديم برنامج «إرث الخليج»، الذي يستعرض تاريخ المنتخبات الخليجية، ويُبرز الجوانب التاريخية للبطولة.

ويشارك في إعداد هذه البرامج مجموعة من الكفاءات الإعلامية، منهم عبد الله خلفان، ودفع الله إدريس، وعلي نجم، ورضا سليم. بينما يتولى إنتاج البرامج هيفاء أنوهي، وجمال محمد رضا، وبيسان خليفة، وعمر الجسمي.

أهمية

وفي هذا الإطار، أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية، إلى أهمية بطولة كأس الخليج العربي لمنتخبات كرة القدم، ومكانتها على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية.

وقال: «يعد «خليجي 26»، من أهم الأحداث الرياضية التي تشهدها منطقة الخليج، نظراً لمساهمتها في تطوير كرة القدم الخليجية، وقدرتها على التأثير في المجتمع، من خلال تهيئة أجواء تنافسية، ذات زخم وتأثير إيجابي، فالبطولة لا تعد مجرد حدث رياضي، وإنما تجمّع ثقافي وتراثي، يعكس الروح الخليجية، ويبرز التلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي».

لافتاً إلى أن مؤسسة دبي للإعلام، تسعى عبر تغطية فعاليات البطولة، إلى تقديم تجربة إعلامية متكاملة، تواكب الحدث، وتبرز أهمية الرياضة كوسيلة للتواصل والتقارب بين شعوب المنطقة.

من جانبه، أشار حسن حبيب مدير قناة دبي الرياضية، إلى أن بطولة كأس الخليج العربي تعد حدثاً رئيساً في الموسم الكروي 2024 – 2025. وقال: «تواصل قناة دبي الرياضية اهتمامها الكبير بالبطولة، حيث استعدت لها بأكثر من 15 ساعة تلفزيونية، ما يعكس أهميتها كجزء أساسي من الرياضة الخليجية.

ومن خلال شبكة مراسلي القناة الموجودين في الكويت، سنغطي جميع جوانب البطولة عبر استضافة كبار المسؤولين الكويتيين، مع تسليط الضوء على مكانة الكويت الثقافية والفنية. بالإضافة إلى ذلك، سنلتقي بأبرز النجوم الكويتيين، ونستعرض تفاعلهم مع البطولة ومبارياتها وإنجازاتها، ما يمنح تغطية قناة دبي الرياضية طابعاً خاصاً ومتميزاً».