زكريا أحمد: الحراس يتحملون مسؤولية 6 أهداف

كشف الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 6 من 21 هدفاً في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى الجولة شهدت رقماً كبيراً وقياسياً جديداً في المسابقة، بتسجيل 9 أهداف من كرات رأسية، وإلى أن الشارقة أكثر الفرق محافظة على شباكها نظيفة، برصيد 5 مرات، ويليه كل من الوحدة وكلباء 4 مرات، وإلى أن أحمد حمدان حارس خورفكان، الأكثر تصدياً بـ 38 تصدياً، ويليه سهيل المطوع حارس دبا الحصن، ولديه 37 تصدياً.

ومنح لقب «نجم الجولة» للمرة الثانية على التوالي، إلى عادل الحوسني حارس الشارقة، بعدما حافظ على نظافة شباك فريقه أمام الوحدة، بعد أداء مميز، واعتبره سبباً مهماً ورئيساً لتصدر فريقه لترتيب الدوري.

وحمّل كلاً من أحمد شامبيه، مسؤولية الهدف الوحيد الذي تلقاه النصر أمام خورفكان، وعلي خصيف، مسؤولية هدف وحيد من الأهداف الثلاثة بالكرات الرأسية، والتي تلقاها مرماه أمام العين، وأحمد الحوسني حارس خورفكان، مسؤولية الهدف الأول أمام النصر، وأثنى على محمد الشامسي حارس الوحدة، رغم الخسارة من الشارقة، وتمنى له الاستمرارية، وعلى خالد عيسى، مؤكداً أنه قاد العين بخبرته الدولية، لتحقيق فوز مهم أمام الجزيرة. ورأى الدكتور زكريا أحمد، أن سلطان المنذري حارس كلباء، كان السبب في تعادل فريقه بالجولة العاشرة، بعد تصديه لركلة الجزاء أمام دبا.