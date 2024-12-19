الصافرة الأجنبية أوصلت قمم الجولة إلى بر الأمان

استمر التدخل الإيجابي من تقنية الفيديو «فار» في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت مشاركة 3 أطقم تحكيم أجنبية، أجادت الخروج بمواجهات القمة دون وجود أخطاء مؤثرة في نتيجة أو سير تلك المواجهات الجماهيرية المثيرة، حيث أدار طاقم برازيلي، بقيادة ويلتون سامبويا، مباراة الشارقة والوحدة، وطاقم ألماني، بقيادة دانييل سايبيرت، مباراة الجزيرة والعين، وطاقم سلوفيني، بقيادة سلافكو فينسيتش، مباراة شباب الأهلي والوصل.

أما بالنسبة لبقية مباريات الجولة، فلم تكن هناك قرارات مؤثرة في مباراة العروبة وعجمان، وأدارها حكم الساحة عمر آل علي، بينما شهدت مباراة بني ياس والبطائح، تدخلاً إيجابياً من الحكم المساعد الثاني في الدقيقة 24، لإلغاء قرار بركلة حرة بداعي إعادة مدافع البطائح الكرة لحارس مرماه، إلى جانب تدخل إيجابي من تقنية الفيديو، في طرد لاعب بني ياس خميس صالح في الدقيقة 64، وفي إلغاء ركلة جزاء احتسبها حكم الساحة نواف الزيودي لبني ياس في الدقيقة 72.

وتدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في إلغاء ركلة جزاء لكلباء في الدقيقة 62 من مباراته أمام دبا الحين، وأدارها حكم الساحة يحيى الملا، فيما أثار هدف النصر الثالث حالة من الجدل، لوجود خطأ ضد لاعب خورفكان قبل بدء الهجمة، وتسجيل مانولو جابياديني للهدف في الدقيقة 3 من الوقت الضائع للمباراة، التي أدارها حكم الساحة سلطان صالح.