خالد عبيد: الشارقة الأقرب لـ«بطل الشتاء»

رشح خالد عبيد المحلل الفني لكرة القدم، الشارقة لحسم لقب «بطل الشتاء» الشرفي، على ضوء ما يقدمه الفريق وصدارته لجدول ترتيب الأندية بعد مرور 10 جولات من عمر دوري أدنوك للمحترفين، وتوقع استمرار لعبة الكراسي الموسيقية في المنطقة الدافئة حتى نهاية الدور الأول للمسابقة على الأقل. وأكد أن هناك علامات استفهام كثيرة حول ما يقدمه الوصل، وأن ناديي العروبة ودبا الحصن الصاعدين للمنافسة في دوري المحترفين هذا الموسم، يقدمان مستويات أفضل مما قدمه فريقا الإمارات وحتا اللذين صعدا وهبطا في الموسم الماضي.

وقال مدير ولاعب فريق النصر السابق: إنه بعد مرور أكثر من ثلث دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، لا تزال الأندية نفسها المتنافسة على درع المسابقة كما هي دون تغيير في الأسماء، وشدد على أن الشارقة أقوى المرشحين لحسم لقب «بطل الشتاء» الشرفي مع نهاية الدور الأول، مشيراً إلى أن هناك ثباتاً في مستوى أداء الشارقة من خلال عمل فني وإداري واضح، ووجود خيارات جيدة أمام البرتغالي أولاريو كوزمين، وأكد أن الفريق لديه البدلاء القادرين على تعويض أي غيابات، وأوضح أيضاً، أن النصر من الأندية التي حققت نتائج جيدة في الجولات الأخيرة، وقفز من المركز الثامن إلى الثالث، وتوقع بعد نتائج الجولة العاشرة، استمرار لعبة الكراسي في منطقة وسط الترتيب حتى نهاية الدور الأول، مع محاولات بعض الأندية تأمين البقاء، والبعض الآخر المزاحمة على القمة.

علامات استفهام

وقال خالد عبيد إن الجديد هذا الموسم حتى الآن، علامات الاستفهام حول المستويات التي يقدمها الوصل، لأنه لم يقدم المأمول منه حتى الآن، وتوقع أنه إذا لم يتم تدارك الأمر، فإن الفريق سيفقد آماله بالمحافظة على درع دوري المحترفين الذي حقق لقبه الموسم الماضي، وأوضح أن الوصل لديه فرصة جيدة لعلاج الأخطاء خلال فترة التوقف الحالية، مشيداً بما يقدمه شباب الأهلي، مؤكداً أنه يسير بخطى مستقرة وشبه ثابتة في جميع مبارياته، وفي مختلف المسابقات، وأنه يملك قائمة هائلة من اللاعبين المميزين القادرين على دعم استمرارية الفريق الإيجابية، كما أشار إلى تطور دبا الحصن والعروبة وخورفكان في الفترة الأخيرة، وتمنى عودة البطائح إلى مستواه، وإلى أن دبا الحصن والعروبة أفضل مستوى من الصاعدين في الموسم الماضي، وتوقع استمرار تحسن الأداء مع استئناف مسابقة الدوري بعد نهاية كأس الخليج.

وتحدث خالد عبيد عن العين موضحاً أنه يتحسن تدريجياً منذ تولي المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، مسؤولية قيادة الفريق خلفاً للأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي لم يفعل شيئاً مع الفريق على غير المتوقع، بعد أن قاده الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال آسيا في آخر نسخ البطولة القارية بمسماها ونظامها القديم، مشيراً إلى أن العين قدم مباراة كبيرة أمام الجزيرة في الجولة العاشرة، وأعتبر أنها الأفضل هذا الموسم لـ «الزعيم»، وخصوصاً في شوطها الثاني، وأشاد بعودة لابا كودجو للتسجيل مع العين، بعد أن وجد نفسه مجدداً مع الفريق تحت قيادة جارديم، معرباً عن اعتقده بأن منظومة الأداء الحالية ساعدت على عودة المهاجم التوغولي لمستواه، وتوقع أن يحسم لقب الهداف هذا الموسم.

البيان

البيان