الصهباني وإسماعيل راشد ينضمان للجهاز الإداري للمنتخب الوطني

عين اتحاد كرة القدم، كلاً من مطر الصهباني وإسماعيل راشد، ضمن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد بياناً بالقرار، وأوضح فيه أن اختيار مطر الصهابي وإسماعيل راشد، جاء لما يتمتعان به من خبرة إدارية طويلة مع الأندية والمنتخبات الوطنية. وتضمن البيان أيضاً، توجيه الشكر والتقدير إلى ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني الأول، ومحمد إبراهيم، إداري المنتخب، على الفترة التي قضياها مع المنتخب، وتمنى لهما الاتحاد التوفيق في مسيرتهما المقبلة.