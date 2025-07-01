نجوم «دورينا».. إجازة سعيدة وعوداً حميداً

انتهت فترة إجازة الصيف للاعبي أندية دوري المحترفين، الذين يتأهبون لبدء تحضيرات الموسم الجديد، بطموحات مختلفة ومعنويات عالية، نحو رحلة موسم 2025 - 2026، وسط رغبة كل لاعب في حجز مقعده أساسياً بتشكيلة فريقه، والمساهمة بنصيب وافر في تحقيق الانتصارات، وبلوغ منصات التتويج مع تحقيق الأهداف الشخصية.

واستغل لاعبو أندية «دورينا» فترة التوقف بقضاء العطلة الصيفية، التي اختار البعض منهم أن تكون مع الأصدقاء، وآخرون مع الأهل، في وجهات مختلفة، حيث تنوعت بين البقاء في الدولة، وقضاء برامج متنوعة، بينما اختار البعض السفر إلى الخارج، خلال شهر يونيو، باستثناء لاعبي العين، الذين شاركوا في كأس العالم للأندية، ما يجعلهم يعيشون وضعاً مختلفاً عن لاعبي بقية الفرق، لعدم توقفهم عن النشاط منذ انطلاق تحضيرات الموسم الماضي، إضافة إلى المجموعة التي تم اختيارها للمنتخب الوطني الأول، والتي توقفت لفترة أقل عن اللعب، بعد الفراغ من مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

السفر للخارج

ومن بين نجوم «دورينا» الذين اختاروا السفر إلى الخارج، خالد السناني حارس مرمى الوصل، الذي قضى أياماً من إجازته في تايلاند، للترفيه عن نفسه، بعد ضغوط الموسم الماضي، فيما اختار فواز عوانة قائد بني ياس، أن تكون وجهته إلى مدينة لندن، وفضّل سلطان عادل مهاجم شباب الأهلي السفر إلى تركيا، التي يأمل أن تكون نقطة إيجابية في تغيير معنوياته إلى الأفضل، والعودة بمستوى أكثر تميزاً في مشوار الموسم الحالي.

واختار ماجد حسن لاعب الشارقة، الذي عاش نهاية سعيدة مع فريقه في خواتيم الموسم الماضي، بتحقيق إنجاز البطولة الآسيوية، السفر إلى تركيا، وفضّل زميله في الفريق خالد باوزير، عاصمة الضباب لندن، أما راكان المنهالي حارس مرمى شباب الأهلي، الباحث عن فرصة المشاركة أساسياً في الموسم الجديد، قضى إجازته في المغرب، واستغل عمر تراوري مهاجم الجزيرة فرصة توقف الدوري، لإجازة مع الأهل والأصدقاء في مالي، وغيرهم من اللاعبين الذين غادروا خارج الدولة، لقضاء العطلة الصيفية، والتي لم تستمر طويلاً، مع انتهاء مباريات الموسم الأخير في خواتيم شهر مايو الماضي.

بداية التحضيرات

وانتهت أمس فترة الراحة فعلياً عند بعض الأندية، والتي تطلق اليوم صافرة بداية المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، بالتجمع الداخلي، وإجراء الفحوصات الطبية، والبدء مباشرة في التدريبات، وستكون ضربة البداية اليوم بعدد من الفرق، منها الجزيرة والوحدة وكلباء وخورفكان، والعائد إلى دوري الأضواء والشهرة فريق دبا، على أن تواصل بقية الأندية في ذات الخطوات خلال الأيام المقبلة.

وتكتفي فرق دوري المحترفين بالتدريبات محلياً، قبل التوجه إلى المعسكرات الخارجية في الدول الأوروبية، لتنفيذ المرحلة الثانية من الإعداد، التي تتضمن خوض المباريات الودية، والتي يعقبها العودة إلى الدولة بتواريخ مختلفة، حيث يكتمل حضورها في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، الذي يشهد منتصفه بداية المباريات الرسمية للموسم الجديد.