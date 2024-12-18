غوران: حظوظ كافة المنتخبات متساوية في «خليجي 26»

أحمد عبداللطيف

أكد الصربي غوران مدرب فريق عجمان الحالي ومدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم السابق، أن تحقيق لقب «خليجي 20» باليمن مع «الأزرق»، يعد الإنجاز الأهم في مشواره التدريبي، عندما قاد منتخب الكويت إلى التتويج باللقب وقال: أفتخر كثيراً بالمشاركة في دورات الخليج وأعتز كذلك بلقب «خليجي 20»، خاصة وأنه جاء بعد فترة عمل طويلة امتدت لسنوات، وفي تلك البطولة نجحت مع الأجهزة المساعدة واللاعبين في قيادة منتخب الكويت إلى منصات التتويج بعد سنوات غياب عنها طويلاً، خاصة وأنها كانت مهمتي الأولى مع منتخب الكويت، بعدما عملت مساعداً للمدرب الوطني محمد إبراهيم في «خليجي 19» عام 2009 في العاصمة العمانية مسقط، وأكملت مهمتي بعد الفوز باللقب الخليجي العاشر في «خليجي 20»، لأحصل على المركز الثالث في «خليجي 21» بالبحرين.

وأشار غوران إلى أنه لمس في «خليجي 20» جمال وروعة كأس الخليج، وما تمثله لجماهير المنطقة من أهمية كبيرة، معتبراً نفسه من المدربين المحظوظين الذين أتيحت لهم فرصة التواجد في البطولات الخليجية، وعلى الرغم من عمله في دول عديدة، لكن تبقى تجربة العمل بالكويت ذات امتياز خاص له ولعائلته؛ لأنها مع المنتخب الوطني بعدما نال الدعم الكبير والحب قبل الجماهير الكويتية المحبة لمنتخبها.

وعن توقعاته لبطولة «خليجي 26»، قال: مثل كل النسخ السابقة، البطولة لا تخضع لمنطق مسبق أو فروقات فنية، وتتبقى لها حساباتها الخاصة، ويمكن لجميع المنتخبات المشاركة تحقيق اللقب، كل الحظوظ متساوية بين كافة المنتخبات المشاركة، وأضاف: أثق تماماً في قدرة دولة الكويت على تقديم نسخة ذات تنظيم مثالي، في ظل امتلاكها لجميع الكوادر الإدارية والفنية المتخصصة ذات الخبرات والقدرات الكفيلة بإنجاح أكبر الأحداث الرياضية، وأتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي المنتخبات المشاركة، كما أتمنى لمنتخب الإمارات التوفيق في البطولة، وأرى أنه قادر على الفوز باللقب في ظل المجموعة المتميزة من اللاعبين.

على جانب آخر، كشفت عذاري البلوشي، رئيس لجنة الضيافة والفنادق في «خليجي 26»، عن تخصيص 6 فنادق لاستضافة ضيوف الكويت، والوفود المشاركة في البطولة، وذكرت عذاري البلوشي أن اللجنة وضعت خطة زمنية، قامت خلالها بزيارات تفقدية للفنادق المختارة؛ للاطلاع على آخر تحضيراتها وتجهيزاتها قبل وصول ضيوف الكويت بوقت كافٍ، وللوفاء بجميع متطلبات اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

على جانب آخر، باشرت اللجنة العليا المنظمة لبطولة «خليجي 26» وضع اللمسات الأخيرة لحفل الافتتاح الذي سيقام في الساعة الـ 8:00 مساء السبت المقبل، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخب الكويت وشقيقه العماني في التاسعة مساءً على استاد جابر الأحمد الدولي، ويعقبها مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره القطري على استاد جابر المبارك بنادي الصليبخات في تمام الساعة 11 مساءً. وستبدأ بعثات المنتخبات الخليجية بالتوافد على الكويت تباعاً مع اقتراب انطلاق البطولة وتصل صباح اليوم بعثة المنتخب البحرين، يتبعها وفد المنتخب العماني مساءً، على أن تحط بعثات منتخبات الإمارات واليمن وقطر رحالها في الكويت غداً الخميس، تتبعها بعثتي المنتخبين السعودي والعراقي بعد غدٍ الجمعة.