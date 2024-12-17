أعمار لاعبي «الأبيض» الأصغر بين منتخبات «خليجي 26»

يخوض منتخبنا الوطني الأول غمار «خليجي 26» بعد أيام قليلة في الكويت، بمجموعة من الشباب المختارين، وبعضهم يشارك للمرة الأولى في تلك البطولة المهمة، ما يؤكد استمرار المدرب البرتغالي باولو بينتو، على إعداد أجيال من العناصر الواعدة، وهو الأمر الذي ظهر جلياً طوال مشوار «الأبيض» في العام الجاري، خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويسعى بينتو من خلال تلك القائمة المختارة إلى التتويج بكأس الخليج لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخ البطولة بعد لقبي «خليجي 18 و21» في الإمارات والبحرين عامي 2007 و2013.

وكشفت الإحصائيات الرقمية لمتوسط أعمار لاعبي «الأبيض» خلال مبارياته في عام 2024، إلى اعتماد بينتو على لاعبين هم الأصغر في متوسط الأعمار مقارنة ببقية لاعبي المنتخبات العربية، وكذلك المنتخبات المشاركة في «خليجي 26» خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير الجاري، وذلك خلال مبارياتهم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 طوال العام الجاري، إذ تنفرد النسخة الخليجية المقبلة بكونها الوحيدة التي تتشارك فيها المنتخبات المشاركة باستثناء المنتخب اليمني، في التنافس ضمن المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، ما يزيد من أهميتها الفنية لتكون إعداداً قوياً لتلك المنتخبات قبل خوض الجولات الأخيرة من التصفيات انطلاقاً من مارس 2025.

صدارة

وبلغ متوسط أعمار لاعبي «الأبيض» 26.13 سنة للاعب الواحد، في مبارياتهم خلال العام الجاري، ويليهم لاعبو منتخبات العراق 26.28 سنة، وقطر 27.79، والسعودية 27.86، وعمان 29.10، والبحرين 29.30 والكويت 29.34 سنة، وبلغت نسبة مشاركة منتخبنا 26.13 % بلاعبين تحت 21 سنة من دقائق تلك المباريات، ويليه منتخبات العراق 19.7 %، وقطر 10.1 %، والسعودية 8.7 %، والبحرين 4.4 %، والكويت 2.9 %، بينما لا يملك منتخب سلطنة عمان نسبة مشاركة في تلك الفئة العمرية، والتي تؤكد تطبيق بينتو لفكر الاستعانة بالعناصر الشابة على أرض الملعب، وبالنسبة للفئة العمرية من 22 إلى 25 سنة، فبلغت نسبة مشاركة لاعبينا 52 % من دقائق مبارياته في عام 2024 حسب إحصائيات المرصد العالمي لكرة القدم، ويليه أيضاً منتخبات السعودية 32.3 %، العراق 29 %، قطر 24.6 %، الكويت 24 %، عمان 18.1 %، والبحرين 10.6 %، وهو ما يعزز الاعتماد على العناصر الشابة في صفوف «الأبيض».

ويتراجع منتخبنا في الترتيب إلى المركز الأخير في آخر فئتين، إذ بلغت نسبة مشاركة لاعبينا من فئة 26 إلى 29 سنة، 17.2 % من دقائق المباريات، ويسبقهم لاعبو بقية المنتخبات الخليجية الأخرى بنسب مشاركة 41.6 % لعمان، و37.8 % للبحرين، و29 % لقطر، و27.2 % للعراق، و25.1 % للسعودية، و18.3 % للكويت، كما كان منتخبنا الوطني الأخير كذلك في نسبة المشاركة في الفئة العمرية فوق 30 سنة، بنسبة 18.6 % من دقائق مبارياته في 2024، وتسبقه منتخبات الكويت 54.8 %، والبحرين 47.2 %، وعمان 40.3 %، وقطر 36.3 %، والسعودية 33.9 %، والعراق 24.1 %. وعلى صعيد المنتخبات العربية الأخرى التي شملتها الدراسة، فكان المنتخب المغربي صاحب أصغر متوسط أعمار مشاركة في مباريات 2024، بعد منتخبنا الوطني بمتوسط 27.05 سنة، ويليه منتخبات تونس 27.65، والجزائر 27.88، وسوريا 28.11، وفلسطين 28.15، والأردن 28.26، ومصر 28.60 سنة، وبلغت نسبة المشاركة في فئة تحت 21 سنة، 9.7 % لسوريا، و9.4 % للمغرب، وتونس 7 %، والجزائر 4.4 %، وفلسطين 2.9 %، والأردن 1.8 %، ولا تملك مصر نسبة مشاركة في تلك الفئة، وفي فئة العمر من 22 إلى 25 سنة، بلغت نسب المشاركة، 31.7 % للمغرب، و30.0 % للجزائر، و28.8 % للأردن، وسوريا 27.4 %، و27.8 % لتونس، ومصر 26.5 %، وفلسطين 26.2 %. وبلغت نسب المشاركة لفئة من 26 إلى 29 سنة، 45.5 % لمصر، و37.4 % للجزائر، و35.9 % لفلسطين، و35.4 % للمغرب، و35.1 % لتونس، و34.2 % للأردن، و22.2 % لسوريا، وبلغت في فئة فوق 30 سنة، 40.7 % لسوريا، 35.2 % للأردن، و35 % لفلسطين، و30.1 % لتونس، و28 % لمصر، و27.3 % للجزائر، و23.5 % للمغرب.



