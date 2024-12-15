بروفة أخيرة لملاعب «خليجي 26» قبل الانطلاقة

أحمد عبداللطيف



يشهد استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات؛ أحد الملاعب التي ستستضيف منافسات كأس «خليجي 26» المقررة إقامتها في الكويت خلال الفترة من 21 الجاري حتى 3 يناير المقبل، المباراة الودية التي ستجمع فريق نادي الكويت والصليبيخات، من أجل الوقوف على جاهزية الملعب قبل استضافة المواجهة التي تجمع منتخبنا الوطني «الأبيض» مع نظيره القطري في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، وكان الملعب قد افتتح رسمياً الأربعاء الماضي، بحضور عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

من جانبه، أكد حامد الشيباني، رئيس لجنة المسابقات في بطولة «خليجي 26»، اكتمال كافة استعدادات اللجنة قبل أيام من وصول المنتخبات الشقيقة المنافسة على اللقب الغالي في نسخته الحالية، مشيراً إلى الانتهاء من كل الترتيبات الإدارية والفنية قبل انطلاق المرحلة الأخيرة، مشدداً على أن لجنة المسابقات تابعت التحضيرات اللوجستية للبطولة خلال الفترات الماضية سواء من تجهيز وصيانة جميع الملاعب المخصصة لاستضافة المنافسات، وهما استادا جابر الدولي وجابر المبارك، بالإضافة إلى 8 ملاعب تم تخصيصها لتدريبات المنتخبات المشاركة. وأوضح الشيباني، أن اللجنة، وبالتنسيق مع الاتحاد الخليجي، تؤكد الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية للبطولة والمعتمدة من مجلس إدارة اتحاد كأس الخليج العربي.