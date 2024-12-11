طائرة الإمارات A380 بألوان «الروسونيري» تصل ميلان

أعلنت طيران الإمارات، الشريك الرسمي والرئيسي لنادي إيه سي ميلان الإيطالي، عن وصول طائرتها من طراز A380 بالكسوة الخاصة المزينة بألوان «الروسونيري» المميزة إلى مطار ميلانو مالبينسا، في إطار احتفالات النادي بالذكرى 125 لتأسيسه، وأقلعت طائرة طيران الإمارات A380 الأيقونية المزينة بخطوط ميلان السوداء والحمراء من مطار جون كينيدي في نيويورك، ووصلت إلى ميلانو باستقبال خاص من قبل النادي.

وأجرى لاعبو ميلان وطاقم الإدارة جولة حصرية في الطائرة بعد هبوطها احتفالاً بالحدث المميز، من ضمنهم ديفيد كالابريا، ورافائيل لياو، وألفارو موراتا. وحلّقت طائرة الإمارات A380 التي تحمل الشعار الخاص بميلان حتى الآن في سماء أمستردام وبرشلونة وباريس، إلى جانب العديد من المدن أخرى، حاملةً الرسائل الخاصة والتأثير الملهم للروسونيري في جميع أنحاء العالم.