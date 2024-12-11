إسماعيل راشد: الوصل الأقرب لكأس السوبر

أكد إسماعيل راشد، لاعب منتخبنا الوطني والوصل سابقاً، أن الحظوظ بين الوصل وشباب الأهلي في مباراة كأس سوبر إعمار تميل إلى «الإمبراطور» وفقاً للمعطيات في الفترة الماضية قبل المباراة، وهو الأقرب إلى التتويج باللقب عطفاً على المستوى الفني في المباريات الأخيرة، إلا أن الظروف قد تختلف داخل الملعب في النهائي بناء على قراءة المدربين وعملية التحضير الذهني قبل المباراة المرتقبة على استاد آل مكتوم يوم الجمعة المقبل.

وقال إسماعيل راشد لـ«البيان»: إن المباراة تحمل أهمية كبرى للوصل باعتبار أن الفوز فيها سيؤكد استمرار النتائج الإيجابية للفريق التي حققها في آسيا، وسيكون مهماً من أجل المرحلة المقبلة، خاصة بعد البداية غير الجيدة في الدوري، موضحاً أن المباراة لا تعترف بالتاريخ وتعد من المواجهات الكبيرة في كرة الإمارات وستكون واحدة من أجمل مباريات الموسم.

توقعات

ولفت إلى أنه من الصعب توقع نتيجة المباراة ولكن الحسم فيها سيكون في الوقت الأصلي ولا يعتقد أن تمتد إلى ركلات الترجيح بسبب وجود لاعبين هدافين قادرين على استغلال أخطاء الدفاع على مستوى الفريقين، منوهاً إلى أن الفريقين لم يحققا النتائج المطلوبة في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي في دوري أدنوك للمحترفين رغم أن حضور الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة أفضل من الدوري المحلي، حيث يحسب لـ«الإمبراطور» عدم خسارته في الفترة الماضية رغم سلسلة التعادلات الأخيرة قبل الفوز على البطائح.

وأشار إلى أن الوصل يسعى إلى التتويج بأول لقب هذا الموسم في كأس السوبر للمحافظة على مكتسبات الموسم الماضي بعد أن حقق ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودرع الدوري، وفي المقابل يسعى شباب الأهلي مبكراً لحصد اللقب، خاصة في ظل خسارة النقاط بالتعادل أمام كلباء وخورفكان في الجولات الأخيرة من الدوري.

وأوضح أن مباراة السوبر لا يمكن أن تقاس بالنتائج الأخيرة لكلا الفريقين كونها بطولة مختلفة، كما أنها نهائي مختلف عن الدوري المحلي، لافتاً إلى أن الصربي ميلوش مدرب الوصل مطالب بالعودة إلى التنظيم المميز على غرار الموسم الماضي وهو ما قدمه في المباريات الأخيرة أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة إضافة إلى المباراة الأخيرة التي فاز فيها على البطائح بعد اللعب بالأسلوب المعتاد الذي يعرفه اللاعبون جيداً.

وأشاد إسماعيل راشد بالتنوع التهديفي في الفترة الأخيرة لفريق الوصل والذي يعد مؤشراً جيداً، حيث إن معظم اللاعبين سجلوا في مرمى الفرق الأخرى، مؤكداً وجود تفوق للاعبي الوصل في الفترة الأخيرة بالمقارنة بلاعبي شباب الأهلي، ويتوقع أن تشهد المباراة تألق الثنائي فابيو ليما وعلي صالح. وقال: نتمنى أن نشاهد مباراة جماهيرية جميلة وممتعة وأن نحاول استثمارها لصالح المنتخب الوطني الأول، خاصة بعد النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مع توهج بعض اللاعبين لدى الفريقين.