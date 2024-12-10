يوسف عبدالعزيز: «السوبر» أثر على الوصل وشباب الأهلي

رأى يوسف عبد العزيز لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني السابق، أن التفكير في مباراة كأس سوبر إعمار المقررة بين الوصل وشباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، أثر على اختيارات الأجهزة الفنية وأداء لاعبي الفريقين في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليخسر «الفرسان» نقطتين جديدتين في سباقه نحو صدارة جدول الترتيب، بعدما فرض عليه خورفكان التعادل 1 ـ 1، في اللحظات الأخيرة من مباراتهما، ليحصل شباب الأهلي على نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 20 نقطة واستقر في المركز الثاني، ووصل خورفكان للنقطة 11، وعزز موقعه في المنطقة الدافئة في المركز التاسع.

وواصل موضحاً أن الوصل قدم أداء لا يتناسب مع كونه مدافعاً عن اللقب هذا الموسم في الشوط الأول أمام البطائح، قبل أن يتحسن الأداء تدريجياً في الشوط الثاني ويحقق الفوز 3 ـ 1، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة بالمركز السابع، فيما يبقى البطائح ضمن الأندية المهددة بشبح الهبوط بالتواجد في المركز 13 برصيد 4 نقاط، وأضاف أن الشارقة يبقى من وجهة نظره أكثر الأندية تركيزاً واستقراراً فنياً في جميع الخطوط، على الرغم من الفوز الصعب الذي حققه على مستضيفه عجمان في الجولة التاسعة بهدف دون مقابل، والذي ساعد الشارقة على تعزيز وجوده الحالي على القمة، وتوسيع فارق النقاط بينه وبين شباب الأهلي، بعد وصوله إلى 24 نقطة، ولا يزال عجمان ضمن الأندية المهددة بالهبوط بوجوده في المركز 11 برصيد 7 نقاط.

تأكيد

وأكد يوسف عبد العزيز أن العين من الأندية القادرة على العودة إلى مصاف المتنافسين بقوة على درع دوري المحترفين هذا الموسم، في ظل ما يمتلكه الفريق من جودة لاعبين، وبعد تغييره للجهاز الفني، ووضح ذلك بأداء قوي وفوز كبير على ضيفه بني ياس برباعية نظيفة، ليصعد للمركز السادس برصيد 14 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان مع كلباء وشباب الأهلي، وأشار إلى أن لقاءه المؤجل مع شباب الأهلي يعادل بلغة الأرقام 6 نقاط، والفائز به سيزيد من حظوظه بالبقاء في سباق المنافسة على لقب الدوري، في الوقت الذي يجب فيه على بني ياس، تدارك أخطائه والبحث عن حلول للخروج من مأزق المركز العاشر برصيد 7، ما يبقيه في دائرة الخطر.

كما أكد لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني السابق، قدرة الوحدة والجزيرة على البقاء قريبين جداً من دائرة المنافسة على اللقب، ومتوقعاً أن يبقى الصراع على القمة دائراً بين 5 أندية حتى نهاية الدور الأول، وأشاد في الوقت نفسه بالأداء الجيد للوحدة في الجولة التاسعة، وبتحقيقه فوزاً مستحقاً بثلاثية نظيفة على العروبة، ليرفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، ويتجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط، ويبقى في المركز 14 الأخير، بعدما مني بخسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، وتمنى من العروبة العمل بجهد أكبر تجنباً لعودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وأشاد بأداء الجزيرة وكلباء في الموسم الجاري، وقال إن تعادلهما 1 ـ 1 في الجولة الأخيرة، ووصول الأول للنقطة 17 في المركز الرابع، وكلباء إلى النقطة 12 في المركز الثامن، أمر جيد، والتعادل لا يلغي جهد الجزيرة الواضح في الفترة الأخيرة، لأنه واجه واحداً من أقوى خطوط الدفاع في الدوري هذا الموسم، كما أثنى على الأداء القوي لفريق دبا الحصن تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، والذي أسهم كثيراً في تحسن الفريق، والذي كان قريباً من الخروج بنقطة التعادل من أمام مضيفه النصر في الجولة التاسعة، إلا أن خبرة «العميد» ساعدته على تحقيق فوز صعب بنتيجة 3 ـ 2، والوصول برصيده إلى 16 نقطة، ليستقر في المركز الخامس، بينما يظل رصيد دبا الحصن عند 5 نقاط، ويبقى في المركز 12، قريباً أيضاً من منطقة الخطر التي تهدد فعلياً 5 أندية مع تجاوز ثلث عمر نسخة 2024 ـ 2025 من دوري أدنوك للمحترفين.

نتائج الجولة 9

الوحدة – العروبة 3 - 0

كلباء – الجزيرة 1 - 1

العين – بني ياس 4 - 0

الوصل – البطائح 3 - 1

خورفكان – شباب الأهلي 1 - 1

النصر – دبا الحصن 3 - 2

عجمان – الشارقة 0 - 1



مباريات الجولة 10

العروبة – عجمانالسبت 14 ديسمبر

بني ياس – البطائحالسبت 14 ديسمبر

الشارقة – الوحدةالسبت 14 ديسمبر

دبا الحصن – كلباءالأحد 15 ديسمبر

النصر – خورفكانالأحد 15 ديسمبر

الجزيرة – العينالأحد 15 ديسمبر

شباب الأهلي – الوصلالثلاثاء 17 ديسمبر





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