زكريا أحمد: الحراس يتحملون مسؤولية 5 أهداف وعادل الحوسني الأكثر تميزاً

أكد الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 5 من 21 هدفاً تم تسجيلها في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وأشار إلى أن أغلب الأخطاء جاء من ردة الفعل الضعيفة بواقع 10 مرات، والتصدي الخاطئ 8، وبعد لعب 61 مباراة من عمر الدوري، استطاع الحراس المحافظة على شباكهم نظيفة 24 مرة، وفي المقدمة كل من: كلباء والشارقة والوحدة 4 مرات.

وعن تقييمه لحراس الجولة التاسعة، قال: «لم يغب أحمد حمدان عن حماية مرمى خورفكان، في أي مباراة بالدوري هذا الموسم، وهو صاحب التصديات الأكثر تأثيراً حتى الآن بـ33 تصدياً، واستطاع قيادة فريقه لتعادل مثير مع شباب الأهلي، وكذلك علي خصيف الذي لم يغب عن الجزيرة في أي مباراة في الدوري، ولكنه استقبل هدفاً من كلباء، وكان يجب التعامل معه بشكل أفضل، وفهد الضنحاني لم يغب أيضاً عن بني ياس، وهو حارس مميز، وله دور كبير مع»السماوي«، ولكنه رغم تصديه لأكثر من هجمة أمام العين، إلا أنه تسبب في هدفين من الأهداف الأربعة في مرماه».

وتابع: «يعد عادل الحوسني حارس الشارقة، نجم الجولة بعد تألقه في الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة قوية مع عجمان، وعلى الرغم من تذبذب مستواه هذا الموسم، ولكنه تميز في الجولة التاسعة، وقاد فريقه لتعزيز صدارته، وفي المقابل، شقيقه علي الحوسني حارس عجمان، فهو قائد للفريق، وصمام أمان منذ سنوات عدة، واستطاع الذود عن مرماه أمام الشارقة حتى الدقيقة 67، عندما سجل كايو لوكاس هدف الشارقة والمباراة الوحيد، بينما قاد خالد السناني الوصل للفوز على البطائح رغم استقباله هدفاً سريعاً ومفاجئاً، وبدأ في استعادة جزء من مستواه عندما كان أفضل الحراس الموسم الماضي.