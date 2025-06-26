تعديلات متعددة وتغييرات شاملة في أندية المحترفين

غادر 68 لاعباً، كشوفات أندية المحترفين، في فترة وجيزة، وخطوة مبكرة قبل فتح باب التعاقدات رسمياً، في إشارة إلى أن الموسم الجديد سيشهد تعديلات متفاوتة، تصل إلى الشاملة في بعض الفرق التي تسعى إلى تحقيق أهدافها سواء بالمنافسة على الألقاب أم التواجد ضمن أندية الوسط ومنها من يطمح في البقاء بدوري الأضواء والشهرة.

بداية

ويعتبر النصر أول من بادر، بإعلان قرارات حاسمة عن عدم تجديد تعاقده مع 9 عناصر تم الاستغناء عنهم دفعة واحدة في خطوة كشفت رغبة النادي في إعادة ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه وبناء فريق يقدم مستويات أفضل تلبي طموحات جماهيره، ومن أبرز العناصر التي ودعها «العميد» سمير مميسيفيتش، هاريس الذي كان قد انضم للكشوفات في منتصف الموسم الأخير بعد استغناء الوصل عن خدماته.

خطوات سريعة

كما بدأ الوصل في خطوات سريعة ومتلاحقة، لتعويض نتائج الموسم السابق والعودة من جديد إلى منصات التتويج، وكان ذلك واضحاً بالسرعة التي أظهرها في إبرام صفقات جديدة مع أسماء مميزة، وبالمقابل ودع 8 عناصر من القدامى بقيادة كايو كانيدو الذي دافع عن شعار النادي لسنوات طويلة، بجانب نجمه السابق علي سالمين لاعب المحور وماجد سرور الذي انضم إليه قادماً من الشارقة في الصيف الماضي وبوبليتي وغيرهم من اللاعبين.

فيما يبدو واضحاً، أن الصاعدين حديثاً، الظفرة ودبا، بصدد إجراء أكبر عملية تغيير وسط فرق المحترفين، وكان ذلك واضحاً في عدم تجديد الظفرة لتعاقده مع 15 لاعباً من الذين شاركوا معه في دوري الدرجة الأولى بقيادة أحمد العطاس، واكتفاء النادي حتى الآن بتمديد عقود 4 عناصر فقط من القدامى، أما دبا فودع رسمياً 12 من عناصره، واستقبل مجموعة من الوجوه الجديدة.

وداع

وودع الجزيرة 5 من عناصره الذين انتهت فترة قيدهم، بقيادة عبدالله إدريس وزايد سلطان وعبد الرحمن العامري، إضافة إلى كيبانو ونسيم شاذلي الذي انتقل إلى صفوف العين، واكتفى «فخر أبوظبي» بتجديد تعاقده مع قائد الفريق علي خصيف لمدة عام.

ورحل عن صفوف الشارقة بنهاية العقد 4 لاعبين، بقيادة سالم سلطان ومحمد عبد الباسط اللذين سيدافعان عن شعار النصر في الموسم الجديد بعد أن كسب توقيعهما أخيراً، ورحل أيضاً سالم صالح وتيرون كونراد.

عناصر بارزة

وشكر البطائح 4 من عناصره البارزة بقيادة المهاجم المخضرم أحمد خليل، والمدافع الدولي السابق محمد أحمد، وحارس المرمى درويش محمد، والبرازيلي باولو هنريكي، أما بني ياس فقد اتخذ قراره سريعاً بإنهاء ارتباطه مع 4 لاعبين أجانب بقيادة لازار ليكوفيتش، اندريه بوركا، لوسامبا، خوان باوزا، لعدم رضاء إدارة وجماهير النادي عن المستوى الذي قدمه الرباعي والنتائج التي حققها الفريق في الموسم الماضي.

كما استغنى خورفكان عن 4 من عناصره، وودع بشكل خاص لاعبه المخضرم عامر مبارك بعد 5 مواسم من العطاء مع الفريق ومسيرة حافلة في ملاعب الإمارات، مع أندية النصر، شباب الأهلي، بني ياس، بجانب وداع الحارس أحمد ديدا، وعبدالله الكربي ولاعبه الشاب براين رامريز.

ترقب

وعلى مستوى بقية الفرق ودع العين لاعبين، هما نجمه أحمد برمان الذي انضم على صفوف خورفكان، وغادره أيضاً سيكو بابا معاراً إلى كلباء، فيما انتهت علاقة عجمان مع المدافع المتميز وليد اليماحي، بينما ما زالت بعض الفرق دون إعلان عن خطوات التجديد مثل شباب الأهلي، الوحدة، كلباء، ولكن المؤكد أن هنالك أسماء سترحل في الوقت القريب مع اقتراب إطلاق صافرة بداية إعداد الموسم الجديد من مختلف فرق الدوري لضم وجوه جديدة تأهباً للموسم الذي ينتظر أن يشهد الكثير من التعديلات في قوائم غالبية الفرق.