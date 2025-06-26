مجلس الشارقة الرياضي يبحث تحضيرات شركات الكرة للموسم الجديد

بحث مجلس الشارقة الرياضي مع شركات الشارقة وكلباء والبطائح لكرة القدم تحضيراتها للموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك من خلال اجتماع مشترك ضم عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس مع كل من خالد عيسى المدفع رئيس شركة الشارقة لكرة القدم ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس شركة نادي البطائح لكرة القدم، ومحمد عبيد اليماحي رئيس شركة نادي كلباء لكرة القدم واعتذر د. عمار راشد النقبي رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان لظرف طارئ، حيث تم بحث برامج الإعداد والتجهيز للموسم الجديد واحتياجاتهم لمواصلة التميز وتحقيق الطموحات المعلقة عليهم في مسابقات الموسم بوجه عام ودوري المحترفين بشكل خاص.

وأشاد الحزامي خلال اللقاء بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالرياضة والرياضيين، مؤكداً أن المجلس يترجم توجيهات سموه ويحرص على توفير كل مقومات نجاح برامج الإعداد للأندية حتى تواصل التمثيل المشرف. وأثنى الحزامي على مردود فرق الأندية الثلاثة في الموسم المنصرم، وقال إن التحديات مستمرة، وإن سقف الطموح يعلو من موسم لآخر، ويقتضي دوماً مضاعفة الجهد والعطاء.

من جانبهم، أعرب رؤساء الشركات عن شكرهم وامتنانهم لجهود المجلس ومتابعتهم المستمرة للأندية، وأشادوا بمحصلة الاجتماع، مؤكدين أن سعيهم سيستمر ويتواصل لتحقيق الإنجازات وتشريف الإمارة محلياً ودولياً.