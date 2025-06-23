وفاة 3 مشجعين بالجزائر في حادث سقوط من مدرجات «5 جويلية»

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، ارتفاع حصيلة حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر من مدرجات ملعب «5 جويلية» بالجزائر العاصمة، إلى ثلاث وفيات وإصابة 81 غادر أغلبهم المستشفيات. وكانت الحماية المدنية أحصت مساء أول من أمس وفاة واحدة و11 مصاباً.

وجاء في بيان وزارة الصحة: «استقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصاباً، فيما سُجلت ثلاث وفيات، كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصاباً، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصاباً». وعكَّر الحادث صفو احتفالات فريق المولودية بلقبه بطلاً للدوري للعام الثاني توالياً والتاسع في تاريخه.

وكان الملعب ممتلئاً عن آخره لحضور المباراة الحاسمة أمام فريق نجم مقرة في المرحلة الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وكان التعادل كافياً لمولودية الجزائر للاحتفاظ باللقب بعدما سقط منافسه شباب بلوزداد في فخ التعادل السلبي أمام أولمبي أقبو. وإثر المأساة، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم الدوري. وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في منشور على منصة «إكس».