محمد الطربان: جوائز «المحترفين» أكبر حافز للاعبي دبا الحصن

أكد محمد عبد الله الطربان رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن، أن نجاح فريقه مؤخراً في حصد جوائز رابطة المحترفين، يمثل أكبر حافز أمام جميع لاعبيه لتقديم أفضل المستويات، ومواصلة النتائج الإيجابية في المشوار المقبل من بطولة الدوري.

وحصد دبا الحصن جوائز الرابطة عن شهر نوفمبر، بنيل حسن العبدولي جائزة أفضل مدرب، سهيل المطوع جائزة أفضل حارس مرمى، ونيكسا فوبانوفيتش جائزة أفضل لاعب، عقب مساهمة الثلاثي في حصول الفريق على 5 نقاط بالجولات الثلاث الأخيرة، عقب 5 هزائم متتالية.

وقال الطربان في حديث مع «البيان»، إن نيل الجوائز، وقبلها تحقيق النتائج الإيجابية، أنهيا حالة الإحباط التي خلفتها النتائج السلبية. وأضاف: الفريق أصبح في وضع معنوي جيد، وأيضاً تقدمنا في جدول الترتيب، وكل لاعب حالياً يجتهد في تدريباته، ويرغب في مواصلة إرضاء الجماهير، بعد فوزنا الأخير على بني ياس، والذي نعتبره بداية لانتصارات مقبلة.

وأشار رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن، إلى أن أكثر ما ميز الفريق في المباريات السابقة التي تولى فيها المدرب حسن العبدولي دفة القيادة، معالجة جزء كبير من السلبيات، وتطوير مستوى اللاعبين، والتعامل التكتيكي الجيد مع المنافسين، ذاكراً أن التطور أكثر ما يسعدهم، لأنه يعتبر مؤشراً إيجابياً لتحقيق الأفضل، مع خوض المزيد من المواجهات، خاصة أن الدوري سيكون أكثر قوة في الفترة القادمة.

وأكد الطربان ثقته في قدرة فريقه على مواصلة التقدم في جدول الترتيب، وتحقيق هدف البقاء في منافسة الدوري. وقال: عشنا أوقاتاً صعبة في فترة المدرب السابق، الذي كانت له يد في نتائج الفريق السلبية، وبعد التعاقد مع حسن العبدولي ونجاحه في ترتيب صفوف الفريق، كنا في حاجة إلى فوز يكسر حاجز الإحباط، حتى تعود الثقة للاعبين والجماهير، وحالياً نرى أن وضعنا جيد، وأن الفريق مؤهل للبقاء، خاصة في ظل تقارب نقاط الفرق، وهذا يتيح لنا فرصة التقدم أكثر، حال حققنا فوزاً أو فوزين في الجولات المقبلة، مع خسارة بقية المنافسين.

مستويات جيدة

وختم محمد الطربان حديثه، ذاكراً أن المهم في الوقت الحالي بالنسبة لهم في النادي، أن يواصل الفريق تطوره، وأن يقدم مستويات جيدة، تشكل إضافة إلى الدوري الإماراتي، وتسهم في تقدمه. وأضاف: علينا أن نجتهد، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق كافة الطموحات.