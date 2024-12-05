ملتقى مجلس دبي الرياضي السنوي يبحث مستجدات التدريب

نظم مجلس دبي الرياضي الملتقى السنوي لمدربي أندية دبي لكرة القدم الذي يأتي في إطار تنفيذ سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية بدبي 2023 - 2033 في الجانب المتعلق بالتطوير المهني الرياضي للكوادر الفنية والإدارية العاملة بأندية دبي. وتضمن الملتقى تنظيم دورات تدريبية تحت إشراف عدد من الخبراء والمديرين والمشرفين الفنيين بأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، كما تضمن إقامة محاضرات وورش عمل في موضوعات مختلفة.

وقدم رضوان لحبيباني المدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم محاضرة بعنوان التحولات في كرة القدم، فيما قدم هشام بومبار المدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم محاضرة بعنوان الكفاءة المهارية في خدمة اللعبة، كما قدم محمد العلوي الإسماعيلي المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم محاضرة بعنوان تحديد فلسفة اللعب: مبادئ لعب كرة القدم، فيما استعرض باولو جورج فيليبي المدير الفني لأكاديمية النصر لكرة القدم أثر المواصفات الفنية للاعب والمدرب في صياغة مستقبل اللاعبين الشباب.

كما قدم كريس فان ديرهاجن المحاضر الدولي لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم محاضرة بعنوان «الذكاء واتخاذ القرار في كرة القدم»، أكد فيها أن الذكاء الكروي يعتمد على اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على إدراك المعلومات المحيطة باللاعب، وأن أفضل اللاعبين ليسوا الأسرع أو الأقوى، بل الأكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وأوضح أهمية المسح البصري (Scanning) في كرة القدم ودوره في تحسين معدل إتمام التمريرات الأمامية، حيث أظهرت الإحصائيات أن أفضل اللاعبين يمسحون الملعب 6 - 8 مرات خلال آخر 10 ثوانٍ قبل استلام الكرة لأنه يعزز اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة اللعب.

وتطرق كريس إلى تأثير النضج البيولوجي وتأثير العمر النسبي على اكتشاف المواهب، مع الإشارة إلى تفوق اللاعبين الناضجين مبكراً على أولئك الذين ينضجون متأخراً.

تركيز

كما ركز في المحاضرة على أهمية التعلم المستمر في تطوير اللاعبين، مع التأكيد على محاكاة التدريب لظروف المباراة لتحسين التعلم، وسلط الضوء على ضرورة تدريب اللاعبين على اتخاذ القرارات السريعة بناءً على المعلومات البصرية، وأهمية تحليل سلوك المسح لدى اللاعبين أثناء التدريبات والمباريات لتحديد المواقع المثالي لزملاء الفريق، المنافسين، والمساحات، وتدريب اللاعبين في بيئات تشبه المباريات الحقيقية، مثل المباريات المصغرة، لزيادة تكرار المسح وتحسين اتخاذ القرار.