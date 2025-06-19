أمين عام اتحاد الإمارات للكرة يشارك في قمة «FIFA»

شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم في القمة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، التي انطلقت، أول من أمس، في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش بطولة كأس العالم للأندية 2025، بحضور جياني إينفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعدد من نجوم الكرة العالمية.

وتعد قمة «FIFA» التنفيذية لكرة القدم منصة للحوار وتبادل الأفكار بين الاتحادات الوطنية الأعضاء ومسؤولي «FIFA»، بهدف تطوير منظومة كرة القدم من خلال الحلقات النقاشية، تتناول العديد من الموضوعات أبرزها، مسابقات السيدات والشباب وبرنامج FIFA Forward، الذي يعد من أهم البرامج الداعمة للاتحادات الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية وتنظيم المسابقات.