الفرق العربية تبحث عن المفاجأة وسط ترشيحات أوروبية

بين الطموحات الجماهيرية والمعطيات الرقمية جاءت توقعات منصة «أوبتا» العالمية المبنية على الذكاء الاصطناعي، لتضع تصوراً شاملاً للمسيرة المحتملة لفرق كأس العالم للأندية 2025، والتي انطلقت في الولايات المتحدة منتصف يونيو الجاري بمشاركة 32 فريقاً من مختلف القارات، بينهم خمسة ممثلين عن العالم العربي.

وبحسب البيانات الرقمية المستندة إلى نماذج تحليل الأداء وتاريخ المشاركات تصدر باريس سان جيرمان قائمة المرشحين للفوز بالبطولة بنسبة 18.5%، متقدماً على مانشستر سيتي الذي حل ثانياً بنسبة 17.8%، بينما جاءت فرق بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي في المراتب التالية، بنسب تتراوح بين 12.8% و8.4%.

حضور متفاوت

الفرق العربية الخمسة، التي تمثل آسيا وأفريقيا في البطولة وهي: العين الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، الترجي التونسي، والوداد المغربي، جاءت في مراكز متباعدة ضمن الترتيب العالمي المتوقع، وجاءت التوقعات الرقمية عربياً من منصة «أوبتا» لتظهر تفوق الهلال السعودي على بقية الأندية العربية المشاركة، بعدما حل في المركز الخامس عشر عالمياً من حيث احتمالات التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، وبحسب البيانات، يمتلك الفريق السعودي فرصة بنسبة 50.5%، لتجاوز دور المجموعات، و12.9% للوصول إلى ربع النهائي، بينما تقل الاحتمالات في المراحل المتقدمة، إذ تبلغ 4.7% للتأهل إلى نصف النهائي، و1.2% فقط لبلوغ المباراة النهائية، مقابل نسبة 0.2% للتتويج باللقب، أما الأهلي المصري فجاء في المرتبة السابعة عشرة عالمياً، كثاني أفضل الفرق العربية في توقعات البطولة، وأشارت الإحصاءات إلى أن الفريق المصري لديه فرصة بنسبة 41.1% لتجاوز دور المجموعات، و10.5% للتأهل إلى ربع النهائي، و2.9% للعبور إلى نصف النهائي، بينما تقل فرصته في بلوغ النهائي إلى 0.9%، مع نسبة متواضعة للتتويج بلغت 0.2%.

في المقابل تراجعت حظوظ الترجي التونسي في التقديرات الرقمية، حيث جاء في المركز الثامن والعشرين عالمياً، بفرصة تبلغ 20.3% لتخطي دور المجموعات، و3.4% فقط للوصول إلى ربع النهائي، و0.7% لنصف النهائي، و0.2% للمباراة النهائية، فيما استبعد الذكاء الاصطناعي تماماً إمكانية فوزه بالبطولة، وتشابهت أرقام الوداد المغربي مع نظيره التونسي، إذ حل في المركز التاسع والعشرين، بنسبة تأهل تبلغ 20.8% للدور الثاني، و3.2% لبلوغ ربع النهائي، و0.6% لنصف النهائي، و0.2% فقط لبلوغ النهائي، دون أي فرصة مرصودة للتتويج باللقب، أما العين الإماراتي فاحتل المركز الحادي والثلاثين عالمياً، بنسبة 15.3% لتجاوز مرحلة المجموعات، و5.1% للوصول إلى ربع النهائي، و0.4% للتأهل إلى نصف النهائي، في حين اختفت فرصته تماماً في بلوغ النهائي أو حصد اللقب، بحسب نماذج التحليل الذكي.

خلف باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، اللذين تصدرا قائمة الترشيحات للتتويج بالبطولة، جاءت مجموعة من كبار أندية أوروبا ضمن المراكز المتقدمة في توقعات «أوبتا»، حيث حل بايرن ميونيخ في المرتبة الثالثة عالمياً بنسبة 12.8% للفوز باللقب، و23.7% لبلوغ المباراة النهائية، متقدماً بفارق طفيف على إنتر ميلان، الذي نال نسبة 12.3% للتتويج، و23.2% للوصول إلى النهائي.

وفي المركز الخامس جاء ريال مدريد بنسبة 9.8% للتتويج و19.3% للنهائي، بينما احتل تشيلسي المركز السادس عالمياً، بفرصة 8.4% لحصد اللقب، و16.9% لبلوغ النهائي، ما يعكس استمرارية الحضور الإنجليزي في صدارة التوقعات، رغم تفاوت الجاهزية بين الفرق، وفي المقابل تراوحت توقعات الفرق المتوسطة بين 0.1% و0.3% للتتويج، مثل فلامنغو، بالميراس، إنتر ميامي، صن داونز، ومونتيري.

ورغم دقة الأرقام وتفاصيل التحليل يبقى الواقع الميداني هو الفيصل، فالكرة لا تعترف بالأرقام وحدها، بل تصنع مفاجآتها في لحظة، بجهد استثنائي، أو بانتفاضة لا تتوقعها النماذج الرقمية.