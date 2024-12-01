1728 مليون يورو.. «الملكي» على قمة عقود اللاعبين



يتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة تضم 100 نادٍ حول العالم يتمتع لاعبوها المتعاقدون بأعلى قيمة انتقال إجمالية بما في ذلك اللاعبون المعارون إلى فرق أخرى، وذلك بقيمة 1728 مليون يورو، مع وجود العديد من النجوم الشباب المرتبطين بعقود طويلة الأجل، ويليه مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني، وتشيلسي الإنجليزي في المركز الثالث بصرف النظر عن النتائج أو المستويات، إذ يمتلك الفريق اللندني أعداداً من اللاعبين الشباب الموهوبين المرتبطين بعقود طويلة الأجل.

كما يتصدر ريال مدريد قائمة ترتيب الأندية وفق متوسط قيمة عقود اللاعبين بمعدل 50.8 مليون يورو لكل لاعب، ويليه 3 أندية إنجليزية وهي، مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول، وأوضح المرصد العالمي لكرة القدم، أنه تم حساب التقديرات على أساس نموذج إحصائي تم تطويره حصرياً بواسطة المرصد، وباستخدام منهجية تمت مراجعتها ونشرت مؤخراً في المجلة الدولية للدراسات المالية.

