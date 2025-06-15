سلمان بن إبراهيم: أثق في نجاح أنديتنا الآسيوية في منافسات كأس العالم للأندية

أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن ثقته في إمكانات الفرق الآسيوية الأربعة «العين الإماراتي، الهلال السعودي، أولسان الكوري الجنوبي، وأوراوا ريد دايموندز الياباني»، لتقديم أداء استثنائي في النسخة الحالية من مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُقام بمشاركة 32 فريقاً.

وقال: بالنيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية، أود أن أعرب عن أطيب تمنياتنا لأنديتنا الأربعة الممثلة، وكذلك لجميع حكام مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المشاركين في كأس العالم للأندية الموسعة حديثاً، بعدما أثبتت فرقنا الآسيوية باستمرار، قدرتها على المنافسة على أعلى المستويات، وأنا واثق من أنها ستواصل تجسيد رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للنجاح على الساحة العالمية.

وأضاف: تمنياتنا الصادقة والحارة، تذهب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يجسد كأس العالم للأندية، تطلعات مجتمع كرة القدم العالمي، بما في ذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأعضائه، لإنشاء حدث عالمي رائد للأندية، يعكس الحماس المتزايد لكرة القدم القارية للأندية، ونتمنى للجميع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي الولايات المتحدة، كل التوفيق، في ما يعد بأن يكون لحظة تاريخية للعبة الجميلة.

يذكر أن البطولة الحالية تشهد إقامة 63 مباراة في 12 ملعباً في 11 مدينة، وستتوج المباراة النهائية في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في 13 يوليو المقبل. ومنذ إنشائه، برز ممثلو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من بين أفضل 3 فرق في كأس العالم للأندية، عندما حقق كاشيما أنتلرز الياباني في 2016، والعين في 2018، والهلال في 2022، أفضل أداء للقارة، بالحلول في المركز الثاني، والحصول على الميدالية الفضية.