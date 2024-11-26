فيصل علي: علاج أخطاء اللاعبين صعب في التوقفات

أكد فيصل علي، لاعب العين ومنتخبنا الوطني السابق، أنه من الصعب على المدربين علاج الأخطاء الفردية للاعبين خلال فترة توقف الموسم، وذلك تعليقاً على استمرار الأخطاء الفردية من اللاعبين وحراس المرمى، ما أسفر عن العديد من أهداف الجولة الثامنة التي جرت مبارياتها بعد فترة توقف دامت 17 يوماً لدوري أدنوك للمحترفين، لمشاركة أندية الوصل والعين وشباب الأهلي والشارقة في بطولتي دوري أبطال آسيا، وخوض منتخبنا مباراتي قرغيزستان وقطر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح فيصل علي أن الجهاز الفني يكون قادراً أكثر على إصلاح الأخطاء بشكل أفضل خلال فترة الإعداد قبل الموسم، ويكون الأمر شديد الصعوبة خلال فترات التوقف مهما كانت مدتها، وخاصة إذا كانت الأخطاء في الأداء الدفاعي، لأن كرة القدم منظومة جماعية، والدفاع يبدأ من خط الهجوم، وليس من قبل الخط الخلفي فقط، وتغييرات النتائج والمستويات عقب فترات التوقف تكون لتأثيرات نفسية للاعبين لأسباب مختلفة، منها تغيير الأجهزة الفنية كما حدث لأندية العين ودبا الحصن وخورفكان في الجولة الثامنة.

وشدد لاعب العين السابق على أن تغييرات الأجهزة الفنية خلال سريان مباريات الموسم تتطلب المزيد من الوقت قبل تقييم العمل الذي قام به المدرب الجديد، ووصف الصراع الحالي على قمة جدول الترتيب، وللهروب من شبح الهبوط في المراكز الأخيرة، بأنه طبيعي ومتوقع، نظراً لفارق الإمكانات بين الأندية، وتوقع ألا تكون هناك مفاجآت في نهاية الدور الأول، لينحصر الصراع على درع النسخة الحالية من دوري المحترفين أو الصراع على النجاة من الهبوط بين 3 أو 4 أندية على الأكثر، وربما يتغير الحال في الدور الثاني إذا لم يكن فارق النقاط كبيراً، إذا حدثت تغييرات كبيرة على صعيد تشكيلات وقوائم الأندية بعد «الميركاتو الشتوي».

تجدر الإشارة إلى أن جدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين شهد تغييرات كبيرة مع نهاية مباريات الجولة الثامنة، حيث صعد الشارقة إلى الصدارة مجدداً بعد حسم قمة النصر بثلاثية نظيفة، ورفع رصيده إلى 21 نقطة، وتراجع شباب الأهلي من القمة إلى الوصافة بوصوله إلى 19 نقطة، بعد حصوله على نقطة واحدة من تعادله السلبي مع ضيفه كلباء، ولكن لديه مباراة مؤجلة أمام العين من الجولة السابعة، وستقام يوم 11 يناير 2025، في حين زاد كلباء من استقراره في المنطقة الدافئة بوصوله إلى 11 نقطة واحتلاله المركز السابع، أما النصر فتجمد رصيده عند 13 نقطة وحل في المركز الخامس.

وصعد الجزيرة إلى المركز الثالث بوصوله إلى 16 نقطة بعد الفوز على ضيفه عجمان برباعية نظيفة، ودخل عجمان دوامة خطر الهبوط بتراجعه إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما تراجع الوحدة من المركز الثالث إلى الرابع بوصوله إلى 15 نقطة بتعادله 2-2 مع ضيفه الوصل الذي وصل إلى 10 نقاط، وحل بالمركز التاسع، وحقق العين فوزه الأول في دوري المحترفين على مضيفه العروبة 4 - 2، بعد التعادل في مباراتين جمعتاهما في موسم 2021 - 2022، ورفع العين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وله مباراتان مؤجلتان، بينما توقف رصيد العروبة عند 3 نقاط وتراجع إلى المركز 14 الأخير.

وحسم خورفكان مواجهة البطائح بالفوز 3 1، وأصبح أكثر من سجل أهدافاً خارج أرضه برصيد 12 هدفاً، ورفع رصيده إلى 10 نقاط وصعد إلى المركز الثامن، وتوقف رصيد البطائح عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز 13 قبل الأخير بعد تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري، وبات مهدداً بالهبوط، ومدربه غوران توميتش بالرحيل، وذلك بعد تحقيق دبا الحصن أول انتصاراته بمشاركته الأولى في دوري المحترفين، وذلك على حساب ضيفه بني ياس بهدف وحيد، ليصل إلى 5 نقاط، ويقفز من المركز 14 إلى المركز 12، وتوقف رصيد بني ياس عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز 11.