5 أندية تتصدر المشهد في سوق الانتقالات الصيفية

شهدت حركة الانتقالات الصيفية نشاطاً لافتاً هذا الأسبوع، مقارنة بالفترة السابقة، حيث أبرم أكثر من نادٍ صفقات مهمة على صعيد اللاعبين الأجانب والمقيمين، وكذلك المدربين، ومن المتوقع أن يتجه سوق الانتقالات نحو ذروته خلال الأسبوعين المقبلين، تزامناً مع استعدادات الأندية الأخيرة قبل الدخول في المعسكرات الخارجية.

ومع استمرار الحركة النشطة على مستوى التعاقدات الجديدة، وتجديد العقود في مختلف الأندية، يترقب الشارع الرياضي بشغف حسم مصير نجمي الموسم فابيو ليما لاعب الوصل، ومهدي قائدي لاعب كلباء.

وتصدرت 5 أندية حتى الآن المشهد في سوق الانتقالات، يتقدمها العين، الذي يجهز نفسه لتمثيل كرة القدم الإماراتية بأفضل صورة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق الأحد المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى جانب الزعيم، سجلت 4 أندية أخرى حضورها في سوق الانتقالات، وهي النصر والوصل، وخورفكان وكلباء.

وضمت صفقات العين 8 لاعبين، بين مقيمين وأجانب أصحاب خبرة من جنسيات ودوريات مختلفة، أبرزهم روي باتريسيو، الحارس البرتغالي المخضرم «37 عاماً»، في صفقة انتقال حر، وخاض باتريسيو، الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2022، عدة تجارب مع أندية أوروبية، بينها سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وولفرهامبتون وإندرارز الإنجليزي، وروما الإيطالي، وكانت آخر تجاربه مع أتالانتا الإيطالي، إضافة إلى المدافع رامي ربيعة، القادم من الأهلي المصري، والجناح الأيمن نسيم الشاذلي (23 عاماً)، الذي لعب في الموسم الماضي مع الجزيرة.

كما تعاقد الزعيم مع المهاجم حسين رحيمي من الرجاء المغربي، لمدة أربعة مواسم، حتى يونيو 2029، ومواطنه المدافع يحيى بن خالق، القادم من الفتح الرباطي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، حتى يونيو 2029، ومارسيل راتنيك، مدافع أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، لمدة 4 مواسم، وأديس ياسيتش، مدافع وولفسبيرغر النمساوي، الذي وقع عقداً لثلاثة مواسم، حتى يونيو 2028، وسيتم قيده ضمن فئة المقيمين، وتعاقد العين مع الظهير الأرجنتيني فاكوندو زبالا، قادماً من نادي أوليمبيا أسونسيون الباراغوياني، على سبيل الإعارة، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وجدد العين عقد لاعبه محمد عباس حتى 2029، واستعاد مهاجمه جوناتاس سانتوس، بعد إعارته إلى الوصل في منتصف الموسم المنتهي.

من جهته، تعاقد النصر مع المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الذي سيخلف الهولندي ألفريد شرودر، ولاعب الوسط محمد عبد الباسط من الشارقة، لمدة 3 مواسم، وزميله المدافع سالم سلطان، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة، والظهير الأيسر عبد الله إدريس، الذي لعب معه بنظام الإعارة منذ الميركاتو الشتوي، كما تعاقد العميد مع المدافع النمساوي ماتيو كاراماتيتش، قادماً من نادي تي إس في هارتبيرغ، بعقد يمتد حتى عام 2027، وسيتم قيده في فئة المقيمين، وتم تجديد عقد غوستافو أليكس حتى 2029، وتجديد استعارة اللاعب الروماني كوستن أمزار من نادي دينامو بوخارست الروماني.

ويستعد النصر لإحداث تغييرات واسعة على تشكيلة الفريق، بعدما استغنى عن 9 لاعبين دفعة واحدة، بسبب انتهاء عقودهم، من بينهم 4 لاعبين أجانب، و5 لاعبين مواطنين، هم البوسني سمير مميشيفيتش، الهولندي ليروي فير، السويسري هاريس سفيروفيتش، البرازيلي ماتيوس اوليفيرا، راشد عمر، يوسف العامري، محمد عبد الرحمن، ناصر النعيمي، مايد الطنيجي.

تميز

وتميز الوصل بصفقات نوعية، ضمت المدرب البرتغالي لويس كاسترو، واللاعب الدولي البيروفي ريناتو تابيا «29 عاماً»، لمدة موسمين، في أول صفقة لـ «الإمبراطور» للموسم الجديد، على صعيد اللاعبين الأجانب، وتعد صفقة تابيا من الوزن الثقيل، حيث لعب لفترة طويلة في الدوري الإسباني والهولندي.

وضم الوصل إلى صفوفه، البرتغالي بيدرو مالهيرو، ظهير أيمن، والقادم من طرابزون التركي، سيتم قيده في خانة اللاعب المقيم، والظهير الأيسر البرازيلي هوغو نيتو (23 عاماً)، في المقابل، استغنى الوصل عن 5 لاعبين، هم كايو كانيدو وجواو بيدرو، وجيرونيمو بوبليتي وألكسيس بيريز وسيونغ هيون، إضافة إلى إنهاء علاقته بالتراضي مع المدرب الصربي ميلوش.

ونجح شباب الأهلي في تجديد عقد مدربه البرتغالي باولو سوزا، الذي قاده لتحقيق رباعية تاريخية في الموسم الماضي، وتعاقد الفرسان مع الجناح الأيمن البرازيلي أديسون (20 عاماً)، ضمن فئة المقيمين.

وسجل خورفكان اسمه في سوق الانتقالات، بصفقة التعاقد مع المدرب المتميز حسن العبدولي، وبضمه لاعب الوسط المتألق، الكاميروني بيير كوندي، الذي لعب في الموسم الحالي مع دبا الحصن، وتعاقد خورفكان أيضاً مع يوسف العامري لاعب النصر السابق، في صفقة انتقال حر، وتشير بعض المصادر إلى توصله لاتفاق لضم لاعب وسط العين أحمد برمان، في صفقة انتقال حر، في المقابل، استغنى عن 8 لاعبين، هم: الحارس أحمد ديدا، والمدافع عبد الله الكربي، واللاعب المقيم براين راميريز، وعمر جمعة ربيع، ووليد حسين، وسلطان فايز، وعادل سبيل، والمدافع الكوري كون كيونج وون. وتعاقد كلباء مع لاعب الارتكاز علي سالمين، في صفقة انتقال حر، بعدما لعب معه معاراً من الوصل منذ فترة الانتقالات الشتوية، كما نجح «النمور» في ضم المهاجم سيكو بابا، على سبيل الإعارة من العين، حتى يونيو 2027، وتجديد عقد مدافعه عبد السلام محمد.

وجدد عجمان عقد لاعبه الجامايكي جونيور فليمينغز، والمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش لموسم آخر، في المقابل، استغنى عن مدافعه الصربي ميلوش كوسانوفيتش، وتعاقد بني ياس مع المدرب البلغاري ايفايلو بيتيف، بدلاً عن الروماني دانيال ايسايلا، وأنهى السماوي ارتباطه بأربعة لاعبين أجانب دفعة واحدة، في إطار خطة التغيير الشاملة التي يجري تنفيذها استعداداً للموسم المقبل، وضمت قائمة المغادرين، المدافع الروماني أندريه بوركا، واللاعب الصربي لازار ماركوفيتش، بالإضافة إلى الكونغولي أرنولد لوسمبا، وصانع الألعاب الأرجنتيني خوان باوزا، ونجح الظفرة العائد إلى دوري المحترفين، في تجديد عقد جناحه المغربي محمد الخلوي.

وجدد البطائح عقد مدربه فرهاد مجيدي لموسم إضافي، بعدما نجح في قيادة الفريق لضمان البقاء بدوري المحترفين، كما اختار دبا الفجيرة مواصلة التجربة مع المدرب البرتغالي برونو بريرا، الذي حقق الصعود معه إلى المحترفين، وتجديد عقد حارس مرماه محمد الرويحي.