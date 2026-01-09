محمد صلاح على موعد مع التاريخ قبل موقعة كوت ديفوار

يدخل النجم المصري محمد صلاح مواجهة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب كوت ديفوار، وهو يقترب خطوة جديدة من كتابة اسمه بأحرف ذهبية في سجلات البطولة القارية، أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على تاريخ المسابقة بالأرقام والإنجازات الفردية.

ويخوض صلاح النسخة الحالية من البطولة في أفضل حالاته الفنية، بعدما نجح في التسجيل خلال ثلاث مباريات، مؤكداً استمراريته وتأثيره منذ أول مشاركة له في أمم أفريقيا عام 2017، في مسيرة شهدت تطوراً واضحاً على مستوى الحضور والأرقام.



وتحمل مواجهة كوت ديفوار طابعاً خاصاً بالنسبة لقائد منتخب مصر، إذ تمثل له فرصة ذهبية للانفراد برقم تاريخي غير مسبوق، يتمثل في أن يصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً في شباك منتخبات مختلفة بتاريخ كأس أمم أفريقيا، حال نجاحه في هز شباك «الأفيال».

ويملك محمد صلاح حالياً سجلاً تهديفياً أمام 10 منتخبات مختلفة في البطولة القارية، ليتساوى مع أساطير القارة صامويل إيتو، وديدييه دروجبا، وأندريه أيو، فيما يمنحه التسجيل أمام كوت ديفوار فرصة الانفراد بالرقم وفض الشراكة مع هذا الثلاثي التاريخي.



ويمتد سجل صلاح التهديفي في أمم إفريقيا عبر خمس نسخ متتالية، حيث سجل أمام غانا وبوركينا فاسو في نسخة 2017، والكونغو الديمقراطية وأوغندا في 2019، وغينيا بيساو والمغرب في 2021، ثم موزمبيق في نسخة 2023، قبل أن يضيف في نسخة 2025 أهدافه أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا وبنين.

ولا يتوقف طموح «الملك المصري» عند هذا الحد، إذ يقترب أيضًا من اعتلاء صدارة هدافي منتخب مصر تاريخيًا في كأس أمم إفريقيا، حيث يفصله هدف واحد عن معادلة رقم حسام حسن (11 هدفًا)، وهدفان فقط عن القمة التي يتصدرها حسن الشاذلي بـ12 هدفًا.