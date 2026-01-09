نصف نهائي ناري في «الكان» 2025.. الجزائر تواجه نيجيريا ومصر تنتظر كوت ديفوار



يقف المنتخبان النيجيري والعاجي حامل اللقب، غداً السبت، في طريق الجزائر ومصر نحو الدور نصف النهائي للنسخة الخامسة والثلاثين من نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب، يمني منتخب «الخضر» مواصلة مشواره المثالي بفوز خامس توالياً، لكن يتعين عليه تخطي نيجيريا الطامحة إلى نصف النهائي، تدخل الجزائر مواجهتها لنيجيريا وهي متفوقة في المباريات الأربع الأخيرة. وتأمل في مواصلة هذه السلسلة في مراكش، حيث تخوض أول مباراة خارج الرباط في هذه النسخة، وهو تغيير قد يكون غير مناسب بالنظر إلى أن «الخضر» خرجوا من هذا الدور في أربع من آخر ست مشاركات لهم في الأدوار الإقصائية للبطولة.



أما نيجيريا، فكانت مهمتها أسهل بكثير، مواصلة سجلها المميز في ثمن النهائي الذي قادها إلى نصف النهائي في 16 مناسبة، وهو رقم قياسي، قلة يراهنون ضد قدرتها على الاقتراب من لقبها الأول منذ 2013، بعد أربعة انتصارات متتالية وتسجيل 12 هدفاً حتى الآن. ورغم هيمنتها في هذه النسخة، لم تفز نيجيريا في ربع النهائي بفارق أكثر من هدف منذ 1994، ما يوحي بأن المواجهة قد تكون أكثر تقارباً مما توحي به النتائج الأخيرة.



في اللقاء الثاني، يتواجه اثنان من كبار القارة في ربع نهائي مثير، حيث تتحدى مصر، أكثر المنتخبات تتويجاً في تاريخ البطولة 7 بطولات، كوت ديفوار حاملة اللقب، في أول اختبار حقيقي للفراعنة، مصر التي لم تخسر منذ 14 مباراة أمام منتخبات إفريقية 12 فوزاً، تعادلان، تثبت قدرتها على تحقيق النتائج في الظروف الصعبة. ومع خمس انتصارات متتالية في ربع نهائي البطولة، قد يكون هذا اللقاء فرصة لاستعادة إيقاعها.



أما كوت ديفوار فقدمت واحدة من أفضل العروض في ثمن النهائي باكتساحها بوركينا فاسو 3-0 مواصلة حملة التتويج بلقبها الثاني تواليا والرابع في تاريخها.

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لساحل العاج التي خسرت مبارياتها الأربع الاخيرة بينها مرتان بركلات الترجيح في نهائي نسخة 2006 في مصر بعدما تغلبت عليها في دور المجموعات 3-1، وثمن نهائي نسخة 2022 في الكاميرون بعدما سحقتها 4-1 في نصف نهائي نسخة غانا 2008.