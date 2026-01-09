«الأبيض الأولمبي» يواجه «الساموراي» في كأس آسيا تحت 23 غداً

يدرك منتخبنا الوطني الأولمبي أنه مطالب برفع مستوى أدائه عندما يواجه نظيره حامل اللقب اليابان في الساعة الثالثة والنصف من عصر غد السبت بتوقيت الإمارات، على استاد قاعة مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراتهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 في مدينة جدة، والتي تشهد في الساعة الثامنة والنصف من مساء غد أيضاً لقاء منتخبي سوريا وقطر، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.



وتغلب منتخبنا الوطني على ضغوط المواجهة الافتتاحية بالفوز على منتخب قطر بهدفين نظيفين، وسيكون مطالباً بتحدي القوة الهجومية للمنتخب الياباني الذي حقق انطلاقة قوية بفوز كبير وقاسٍ على المنتخب السوري بخماسية نظيفة، بينما لدى منتخبي قطر وسوريا تصميم بالقدر نفسه على التعافي من بدايتهما المخيبة للآمال، ما يعني أنه لا يمكن لأي منهما أن يخسر نقاطاً إذا أرادا البقاء في المنافسة على مكان في ربع النهائي.



وسبق أن حقق المنتخب الياباني الفوز في مباراتيه السابقتين أمام منتخبنا الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة، مسجلاً هدفين في كل مباراة، ومن بين المنتخبات الثلاثة التي واجهها منتخبنا عدة مرات في البطولة، يُعد المنتخب الياباني الفريق الوحيد الذي لم يتمكن «الأبيض الأولمبي» من تحقيق الفوز أو التعادل أمامه.



ويُعد فوز منتخبنا على قطر في المباراة الافتتاحية ثاني فوز لـ«الأبيض الأولمبي» في المباراة الافتتاحية للبطولة، كما حدث في عام 2016 بفوزه بهدف دون مقابل على منتخب أستراليا، إلا أن منتخبنا لم يسبق أن حقق فوزين متتاليين، بينما فاز المنتخب الياباني بمباراته الافتتاحية في 5 من أصل 7 مشاركات له في البطولة الآسيوية، وهو أكبر عدد من الانتصارات لأي فريق في تاريخ البطولة، بالمشاركة مع منتخب كوريا الجنوبية.