رونالدو «الظاهرة»: «متحف زايد الوطني» تكريم عظيم للحكمة والوحدة والإنسانية

زار النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، المعروف بـ«الظاهرة»، متحف زايد الوطني في أبوظبي، حيث أشاد بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات، واصفاً المتحف بأنه «تكريم عظيم للحكمة والوحدة والإنسانية».



وكتب رونالدو، بطل كأس العالم مرتين 1994 و2002، في تدوينة على حسابه في «إنستغرام»: «يشرفني أن أتحدث عن إرث الشيخ زايد، القائد صاحب الرؤية الثاقبة الذي أسهمت قيمه في بناء أمة وألهمت أجيالاً»، مضيفاً: «يُعدّ متحف زايد الوطني تكريماً عظيماً للحكمة والوحدة والإنسانية، وختم: «شكراً لكم على إحياء قصته الاستثنائية».



وجاءت زيارة رونالدو لمتحف زايد الوطني بعد زيارته جامع الشيخ زايد الكبير، أحد أبرز المعالم الثقافية والدينية في الإمارات، في إطار جولته التي شملت عدداً من الوجهات الثقافية في أبوظبي.

ويُعد متحف زايد الوطني من أبرز الصروح الثقافية في الدولة، ويوفر تجربة تعليمية جذابة، تروي قصة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجهود تأسيسه لدولة الإمارات، ودوره في ترسيخ مبادئ التسامح والوحدة.