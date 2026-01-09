65 مليون استرليني تعزز هجوم السيتي بصفقة سيمنيو

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقده مع الجناح الغاني أنطوان سيمنيو «26 عاما»، قادماً من بورنموث بعقد يمتد حتى 2031، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، ولكن وسائل الإعلام البريطانية قالت إن النادي وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 65 مليون جنيه استرليني، لإكمال التعاقد مع اللاعب.



ونجح سيتي بهذا التعاقد في ضم ثالث أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لتعزيز مساعيه في المنافسة على اللقب، بتسجيله 10 أهداف، وتقديم 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم، وسط اهتمام من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع اللاعب.



وأكد سيمنيو في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على منصة «إكس»، سعادته بالانضمام لواحد من أفضل أندية العالم والكرة الإنجليزية، وأنه يتطلع إلى الوصول لأفضل مستوياته مع السيتي، ووعد بتقديم أفضل ما لديه، والعمل بكل جهد للمساهمة في تحقيق الفريق للمزيد من الانتصارات.