المواجهة الـ 11 بين مصر وكوت ديفوار.. التاريخ ينحاز لـ«الفراعنة» قبل موقعة المغرب

يتجدد الصراع التاريخي بين منتخبي مصر وكوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا في الساعة الحادية عشرة من مساء غد السبت بتوقيت الإمارات، عندما يلتقيان في ربع نهائي نسخة المغرب 2025، لكن هذه المرة بسيناريو غير معتاد، إذ يدخل «الأفيال» المواجهة مدافعين عن اللقب الذي توجوا به في النسخة الماضية 2023، وبطموح الوصول إلى اللقب الرابع، بعد لقبين سابقين حصل عليهما منتخب كوت ديفوار عامي 1992 و2015.



وتحمل مواجهة الغد الرقم 11 في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة، ولكن في معظم تلك المواجهات كانت مصر تدخلها مدافعة عن اللقب أو في طريقها لبلوغ المباراة النهائية، ولم يسجل خلالها «الأفيال» سوى فوز وحيد على «الفراعنة» في أمم أفريقيا، وذلك في نسخة الجزائر 1990، ووقتها شارك المصريون بالمنتخب الأولمبي لإتاحة الفرصة للمنتخب الأول للتحضير لكأس العالم في إيطاليا 1990، وانتهت المباراة وقتها بفوز كوت ديفوار 3-1، وسجل أهدافها عبدالله تراوري هدفين وسيرجي ماغوي، قبل أن يسجل عادل عبد الرحمن هدف مصر الوحيد.



ويفرض «الفراعنة» هيمنتهم الواضحة على سجل مواجهاتهم أمام كوت ديفوار، بتحقيق 6 انتصارات مباشرة، و3 انتصارات أخرى بركلات الترجيح في أعوام 1998 و2006 و2021، وكان التفوق حاضراً بقوة في سنوات تتويجهم باللقب أعوام 1986 و1998 و2006 و2008، وجرت المواجهات السابقة بين المنتخبين في جميع أدوار البطولة تقريباً، وسجل «الفراعنة» طوال تاريخهم في شباك «الأفيال»، 17 هدفاً، مقابل 8 أهداف فقط استقبلتها شباكهم.



وفي نسخة 1986، فازت مصر على كوت ديفوار بهدفين نظيفين سجلهما شوقي غريب وجمال عبد الحميد، قبل أن تكمل مشوارها نحو اللقب الثالث في تاريخها، وفي ربع نهائي نسخة 1998، حسمت مصر تأهلها بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، وتوجت باللقب في نهاية المشوار، وفي نسخة 2006، فازت مصر 3-1 في ختام دور المجموعات، قبل أن يتعادلا سلبياً في النهائي، الذي شهد إهدار أحمد حسن ركلة جزاء، قبل أن تحسمه مصر بركلات الترجيح وتتوج باللقب الخامس، وفي نصف نهائي 2008، فازت مصر على «الأفيال» 4-1 بأهداف أحمد فتحي محمد أبو تريكة وعمرو زكي هدفين، قبل أن تتوج باللقب السادس.



أما المواجهة الأولى بين المنتخبين، فكانت في نسخة 1970، وفازت مصر 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، وسجلها الراحل حسن الشاذلي (هاتريك)، ثم التقى المنتخبان في نسخة القاهرة 1974، وفاز «الفراعنة» بهدفين لحسن الشاذلي وعلي خليل، ثم فازوا 2-1 في نسخة 1980 بنيجيريا، وبالنتيجة ذاتها في نسخة كوت ديفوار 1984، بهدفي طاهر أبو زيد.