حسام حسن يجهز تريزيجيه لمواجهة «الأفيال»

يجري منتخب مصر تدريباته على ملعب تغازوت، استعداداً لمواجهة كوت ديفوار بعد غد الأحد، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب حتى 18 يناير الجاري. واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته بملعب تغازوت، استعداداً لمواجهة «الأفيال»، وخاض محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب المصري، تدريبات بالكرة.



وأجرى اللاعب تدريباته بعدما أصيب بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مباراة مصر وبنين في الدور ثمن النهائي، والتي حسمها «الفراعنة» بنتيجة 3-1، على أن يشارك اللاعب في المران الجماعي مساء اليوم، لتجهيزه لمباراة كوت ديفوار.

كما شارك جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية، التي بدأت بإحماءات، ثم جمل فنية وتقسيمة، وأيضاً التدرب على ركلات الجزاء، تحسباً لامتداد اللقاء ووصوله إلى ركلات الحظ الترجيحية.