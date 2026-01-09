152 مخالفة خارج أسوار الملاعب الأفريقية

كشفت النيابة العامة المغربية، أن المكاتب القضائية المكلفة بالملاعب المستضيفة لمباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب حتى 18 يناير الجاري، تعاملت مع 152 مخالفة منذ بداية البطولة في 21 ديسمبر الماضي، حتى السادس من الشهر الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.



وحددت النيابة العامة تلك المخالفات، وتضمنت 128 حالة أدت إلى ملاحقات قضائية بحق أشخاص من جنسيات مختلفة، بسبب ما وصف بأفعال إجرامية مرتبطة بالدخول إلى الملاعب، وبالأمن والنظام العام، وأوضحت الوكالة أنه تم إنشاء مكاتب قضائية داخل الملاعب التي تحتضن المنافسات، لا سيما في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في الرباط.



وأوضحت أن مهمة هذه المكاتب تتمثل في التعامل مع المخالفات التي تُسجَّل أثناء المباريات، في إطار آلية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم، وأن هناك مخالفات تمثلت في تسجيل 61 محاولة للدخول غير المشروع إلى الملاعب، لتكون أكثر المخالفات شيوعاً.



وتليها بيع التذاكر بسعر غير قانوني أو من دون ترخيص، ووصلت إلى 19 حالة مخالفة، وتم على أثرها إيقاف نحو 100 شخص في مدن مغربية عدة، للاشتباه في تورطهم ببيع غير قانوني للتذاكر، وشملت المخالفات أيضاً استخداماً للألعاب النارية أو أعمال عنف داخل الملاعب.