البطاقات الحمراء تختفي و«الصفراء» تتراجع في الجولة 12

اختفت البطاقة الحمراء عن الظهور في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، فيما تراجع عدد البطاقات الصفراء إلى 19 بطاقة خلال 7 مباريات، شاركت الصافرة الأجنبية في إدارة مواجهتين منها. وأدار الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، مباراة كلباء والوصل، التي انتهت بالتعادل 2-2، وشهدت إشهار 3 بطاقات صفراء وتسجيل 4 أهداف، من بينها هدف لكلباء من ركلة جزاء نفذها شهريار موغانلو، في الدقيقة 64.



في المقابل، أدار الحكم البوسني عرفان بيلجتو، مباراة العين ومضيفه الظفرة، وظهرت خلالها بطاقة صفراء واحدة فقط، وسجلت 3 أهداف، ليحقق العين الفوز بنتيجة 2-1، من بينها هدف الظفرة الوحيد من ركلة جزاء سجلها جوبسون سانتوس، في الدقيقة 16، كما شهدت المباراة تدخلات متعددة من تقنية حكم الفيديو المساعد.



أما بقية المباريات، فأدارها حكام مواطنون، حيث قاد الحكم عادل النقبي، مباراة النصر والشارقة، التي انتهت لمصلحة الشارقة بنتيجة 4-2، وأشهر خلالها 3 بطاقات صفراء، إضافة إلى احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، نفذها بنجاح لوكا ميليفويفيتش.



وأدار الحكم أحمد بلال، مباراة الوحدة وضيفه بني ياس، والتي انتهت بفوز «العنابي» 3-0، وشهدت إشهار 3 بطاقات صفراء، فيما أدار الحكم بدر بوجمهور، مواجهة شباب الأهلي ومضيفه البطائح، وحقق خلالها «الفرسان» فوزاً كبيراً بنتيجة 4-0، مع ظهور بطاقة صفراء واحدة فقط.



كما أدار الحكم أحمد عيسى درويش، مباراة الجزيرة وضيفه عجمان، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-0، وشهدت بطاقتين صفراوين، إضافة إلى تدخل إيجابي لتقنية الفيديو لاحتساب الهدف الثالث للجزيرة.

واختتم الحكم ناصر العلي، إدارة مباريات الجولة بمواجهة دبا وضيفه خورفكان، التي شهدت العدد الأكبر من البطاقات الصفراء بواقع 6 بطاقات، واحتُسبت خلالها ركلة جزاء لخورفكان في الدقيقة 72، نفذها طارق تيسودالي، إلا أن محمد سالم، حارس دبا، تصدى لها، ليحافظ فريقه على الفوز بهدف وحيد حتى صافرة النهاية.