سباق «بطل الشتاء» يشتعل في دوري المحترفين بين العين والوحدة وشباب الأهلي

اشتعل الصراع على القمة واللقب الشرفي «بطل الشتاء» مع نهاية الجولة 12، وبقاء 11 مباراة على ختام الدور الأول، وتقليص الفارق بين العين المتصدر ومطارديه، وفي مقدمتهم الوحدة وشباب الأهلي، مع لعب «العنابي» مباراة أقل، و«الفرسان» مباراتين أقل من «الزعيم». وفي المقابل، ازداد الصراع شراسة على الهروب من منطقة خطر الهبوط، مع تحقيق دبا انتصاره الثاني على التوالي، واستمرار خسائر البطائح وبني ياس.

وشهدت الجولة 12 تحويل العين تأخره أمام مضيفه الظفرة بهدف نظيف سجله جوبسون سانتوس من ركلة جزاء، إلى فوز بنتيجة 2 ـ 1، بعد تسجيل لابا كودجو هدف التعادل، ليصل إلى هدفه المئوي في مسيرته، قبل أن يضيف نسيم الشاذلي الهدف الثاني، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد. وواصل العين انفراده بالصدارة رافعاً رصيده إلى 30 نقطة، فيما توقف رصيد الظفرة عند 15 نقطة في المركز الثامن.



وقاد عمر خريبين فريقه الوحدة لتخطي ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها اللاعب نفسه، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد بني ياس عند 7 نقاط في المركز الـ12 على لائحة الترتيب. وحقق خريبين ثالث «هاتريك» له في دوري المحترفين، وجميعها بقميص الوحدة، بعدما سجل سابقاً أمام شباب الأهلي وكلباء عام 2024.

كما بات دوسان تاديتش خامس لاعب وحداوي يقدم 3 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة بدوري المحترفين، وأول لاعب من الوحدة يحقق هذا الرقم في شوط واحد.



وصعد شباب الأهلي إلى المركز الثالث بوصوله إلى 23 نقطة، عقب فوزه على مضيفه البطائح بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بن محمد، وسجل الأهداف ماتيوس ليما (هدفين)، وفيديريكو كارتابيا، ويحيى الغساني. وتتبقى لـ«الفرسان» مباراتان مؤجلتان أمام الوصل وعجمان يومي 11 و15 يناير الجاري، فيما تجمد رصيد البطائح عند 6 نقاط في المركز الأخير (14)، وبات مدربه الإيراني فرهاد مجيدي في موقف لا يُحسد عليه، ومهدداً بخطر الإقالة.



وتعادل كلباء مع ضيفه الوصل 2 ـ 2، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 22 نقطة متراجعاً إلى المركز الرابع، فيما رفع كلباء رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.

وتحول «ديربي دبي» المرتقب بين الوصل ومضيفه شباب الأهلي، الأحد المقبل، إلى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، وتُعد بمثابة 6 نقاط في حسابات الصراع على القمة.

وفاز الجزيرة على عجمان بثلاثية نظيفة، ليستعيد «فخر أبوظبي» نغمة الانتصارات بعد التعادل والخسارة في آخر جولتين أمام كلباء وشباب الأهلي، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد عجمان عند 13 نقطة في المركز التاسع.



وسجل محمد ربيع الهدف الأول، والذي حمل الرقم 200 في النسخة الحالية من الدوري، فيما أضاف نبيل فقير الهدفين الثاني والثالث، ليعود إلى التسجيل على استاد محمد بن زايد بعد غياب دام 389 يوماً، منذ هدفه أمام العين في ديسمبر 2024، مسجلاً ثالث ثنائية له في الدوري بعد ثنائيتين أمام العروبة وخورفكان.

وحسم الشارقة قمة الجولة بالفوز على النصر 4 ـ 2 على استاد آل مكتوم، وشهدت المباراة سابقة تاريخية بتسجيل هدفين خلال أول 11 دقيقة بين الفريقين في دوري المحترفين.

وسجل هدفي النصر كيفين أغوديلو ولوكا ميليفويفيتش، فيما جاءت أهداف الشارقة عن طريق سالم الشرجي «بالخطأ في مرماه»، وعثمان كامارا، وكايو لوكاس. ورفع الشارقة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، فيما توقف رصيد النصر عند 18 نقطة في المركز السادس.



وحقق دبا فوزاً ثميناً بحصده 3 نقاط مهمة، بعد تغلبه على ضيفه خورفكان بهدف دون رد، سجله سايمون كابرال، ليرفع دبا رصيده إلى 9 نقاط صعد بها إلى المركز الـ12، فيما توقف رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وعلى صعيد سباق الهدافين، وسع كل من لابا كودجو وعمر خريبين الفارق مع مطارديهما، بوصول لابا إلى 13 هدفاً في صدارة الترتيب، يليه خريبين في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، فيما يلاحقهما مهند علي مهاجم دبا، وكريم البركاوي مهاجم الظفرة، برصيد 6 أهداف لكل منهما.