زكريا أحمد: الجولة 12 الأسوأ لحراس المرمى في الدوري

أطلق الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، على الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين مسمى «جولة أخطاء الحراس»، معتبراً أنها الأكثر من حيث الأخطاء، بعدما حمّل حراس المرمى مسؤولية 8 من أصل 24 هدفاً.

وأوضح أن كلاً من سلطان المنذري «كلباء»، وعبد الرحمن العامري «البطائح»، وعلي الحوسني «عجمان»، يتحملون مسؤولية هدفين في مرماهم، فيما يتحمل كل من خالد السناني «الوصل»، وعادل الحوسني «الشارقة»، مسؤولية هدف واحد.



واعتبر محمد سالم، حارس دبا، نجم الجولة دون منازع، بعدما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، وتصدى لركلة جزاء وفرصة محققة أمام خورفكان، ليساهم في ابتعاد فريقه خطوة عن منطقة القاع، وليصبح الأكثر تصدياً في الدوري برصيد 38 تصدياً.



وأثنى الدكتور زكريا على أداء أمجد السيد، حارس الظفرة، رغم خسارة فريقه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سلطان المنذري يمر بمرحلة عدم استقرار فني، وهو ما ظهر جلياً في مباراة كلباء أمام الوصل.

كما أكد أن حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، يواصل الحفاظ على نظافة شباكه، ويقترب من تحقيق رقم قياسي في ظل الأداء الدفاعي القوي لفريقه، بعدما خرج «الفرسان» بشباك نظيفة في 9 مباريات من أصل 10.



وأضاف أن علي خصيف، حارس الجزيرة، حافظ بدوره على نظافة شباكه للمباراة السادسة، فيما استعاد محمد الشامسي، حارس الوحدة، تألقه بالخروج بشباك نظيفة في الجولة الـ 12. واختتم بالإشارة إلى أن عبد الرحمن العامري، حارس البطائح، ظهر بمستوى مهزوز، مؤكداً أن أغلب حراس المرمى غابوا عن موعدهم مع التألق في هذه الجولة.