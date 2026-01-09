النصر يمدد عقد عبد الله توري حتى 2030



مدد نادي النصر عقد لاعبه الشاب عبد الله توري حتى عام 2030، وفق ما أعلن عنه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار سعيه للحفاظ على أحد أبرز مواهبه الصاعدة.



وكان توري «22 عاماً» قد انضم إلى النصر في موسم 2022-2023، وشارك مع الفريق في 58 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، رغم الإصابات التي لاحقته في المواسم الأخيرة.. شارك توري في 17 مباراة في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف، و يُعد من العناصر التي يعوّل عليها العميد في المرحلة المقبلة، بفضل مهارته وسرعته.