بعد الديربي.. فينيسيوس يرد على سيميوني بطريقته الخاصة

لم ينتظر البرازيلي فينيسيوس جونيور كثيرًا للرد على الاستفزازات التي تعرض لها من جانب دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، خلال ديربي العاصمة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مفضلًا أن يأتي رده هادئًا في شكله، حادًا في مضمونه، وبعيدًا عن ضجيج أرضية الملعب.

وكان ريال مدريد قد حجز مقعده في نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في مواجهة شهدت توترًا واضحًا بين الطرفين، خاصة بعد اللقطة التي التقطت لسيميوني وهو يوجه كلمات استفزازية مباشرة إلى فينيسيوس أثناء المباراة.

ورغم تجاهل جناح ريال مدريد لتلك التصريحات داخل الملعب، فإن صافرة النهاية لم تكن نهاية القصة، إذ اختار فينيسيوس منصة «إنستغرام» ليعبر عن موقفه، بنشر مقطع للمشادة مرفقًا بتعليق مقتضب حمل سخرية واضحة، قال فيه: «لقد خسر مباراة إقصائية أخرى»، في إشارة مباشرة إلى تكرار إخفاقات أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني في المواجهات الحاسمة.

وأعادت الرسالة، رغم قصرها، الجدل بين الطرفين من جديد، ووضعت الصراع الكلامي بين فينيسيوس وسيميوني في الواجهة، خاصة أن المواجهة جاءت ضمن بطولة رسمية وعلى طريق التأهل إلى المباراة النهائية.

وضرب ريال مدريد موعدًا مرتقبًا مع غريمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، المقرر إقامته في مدينة جدة يوم الأحد المقبل، بينما ودع أتلتيكو مدريد البطولة وسط أجواء مشحونة، امتدت من المستطيل الأخضر إلى منصات التواصل الاجتماعي.