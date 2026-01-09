حتى في الخسارة.. رونالدو يثبت حضوره مع النصر

حتى في الخسارة، فرض كريستيانو رونالدو حضوره قائدًا داخل صفوف النصر، بعدما تحمل المسؤولية عقب السقوط أمام القادسية، مؤكدًا أن العثرة لن تنهي طموحات الفريق، وأن معركة المنافسة لا تزال مفتوحة رغم قسوة النتيجة.

وتعرض النصر لهزيمة مفاجئة أمام القادسية بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض، الذين استغلوا أخطاء دفاعية مبكرة ليضعوا «العالمي» تحت ضغط كبير منذ الدقائق الأولى.

ورغم محاولات النصر المستمرة للعودة في النتيجة، اصطدم الفريق بتنظيم دفاعي محكم من القادسية، قبل أن ينجح كريستيانو رونالدو في تقليص الفارق عند الدقيقة 81، مسجلًا هدف النصر الوحيد، ومعيدًا الأمل مؤقتًا في إمكانية إدراك التعادل، إلا أن صافرة النهاية جاءت لتعلن خسارة جديدة للفريق الأصفر في صراع المنافسة.

وعقب اللقاء، حرص النجم البرتغالي على توجيه رسالة مباشرة لزملائه وجماهير النصر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر خلالها صورة للاعبي الفريق في حلقة واحدة قبل انطلاق المباراة، وأرفقها بعبارة مقتضبة لكنها حاسمة: «القتال لم ينته بعد»، في إشارة واضحة إلى تمسكه بروح التحدي ورفضه الاستسلام للهزيمة.

وتعكس رسالة رونالدو دوره القيادي داخل غرفة ملابس النصر، حيث يسعى دائمًا للحفاظ على التماسك الذهني للفريق، خاصة في الفترات الصعبة، مؤكدًا أن تجاوز العثرات يبدأ بالإيمان الجماعي وتصحيح الأخطاء سريعًا.

وعلى الصعيد الفردي، واصل رونالدو تعزيز أرقامه التهديفية في الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفًا، محافظًا على صدارته لقائمة الهدافين، ليؤكد أنه لا يزال الرقم الأصعب هجوميًا في صفوف النصر، حتى في الليالي التي يغيب عنها الانتصار.