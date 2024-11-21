فوز مهم لخورفكان على البطائح في افتتاحية الجولة الثامنة لدوري المحترفين

حقق خورفكان 3 نقاط مهمة اليوم، بالفوز على مستضيفه البطائح 3-1، في مباراتهما على ملعب إستاد خالد بن محمد، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل أهداف خورفكان بيدرو هنريكي في الدقيقة 14، ولورينسي في الدقيقة 60، وماتيوس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وأحرز هدف البطائح أحمد خليل في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع خورفكان رصيده إلى 10 نقاط، وتجمد رصيد البطائح عند 4 نقاط.

وترجم خورفكان أفضليته النسبية في الشوط الأول، إلى هدف في الدقيقة 14، عن طريق بيدرو، بعد كرة عرضية مثالية من دريسا كوليبالي، وسط غياب تركيز من مدافعي البطائح الذي تلقى هدفاً ثانياً وألغاه الحكم بداعي التسلل بإشارة من حامل الراية في الدقيقة 16، ولم تكن للبطائح فرصتين، والأولى تسديدة من عزيز جانييف في الدقيقة 18، والثانية رأسية من الفارو دي اوليفيرا في الدقيقة 40، ولم يجد أحمد حمدان حارس خورفكان صعوبة في التعامل معهما.

واستمرت الأفضلية الهجومية لخورفكان في الشوط الثاني، لينجح الفريق في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ من متابعة جيدة من اللاعب لورينسي، لكرة رأسية قوية مرتدة من حارس البطائح درويش محمد في الدقيقة 60، وتصدى حمدان لركلة حرة مباشرة سددها البديل أحمد خليل في الدقيقة 68، التي شهدت أيضاً، تصدى عارضة مرمى خورفكان لفرصة هدف من خليل.

وأحتسب الحكم ركلة جزاء لخورفكان بعد دفع بيدرو من قبل مدافع البطائح عبد العزيز هيكل، وأحرز منها ماتيوس الهدف الثالث لخورفكان في الدقيقة 79، وتمكن أحمد خليل من خطف هدف شرفي للبطائح في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، وسط غياب تركيز من مدافعي خورفكان، الذي نجح بالخروج بفوز ثمين في أول ظهور للمدرب الوطني عبد المجيد النمر، في القيادة الفنية للفريق خلفاً للمدرب الروماني دانييل إيسايلا.